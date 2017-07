Burkina Faso: Bobo Dioulasso - Le ministre Stéphane Sanou traque les "commerçants véreux"

A la tête de l'équipe technique du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le ministre Stéphane Sanou a fait le tour des alimentations de la ville de Bobo-Dioulasso.

Dans une des surfaces les plus fréquentées de la ville, il a personnellement visité les rayons, fouillant, pesant et contrôlant minutieusement le prix, le poids et la quantité des produits en vente.

Stéphane Sanou a inscrit sa sortie sur le terrain dans le cadre des missions dévolues à son département : « Nous sommes là dans le cadre de notre mission régalienne de contrôle des prix. Nous faisons le contrôle sur place, ce qui nous permet de vérifier la qualité, la quantité et le prix des produits de consommation. Ici à Bobo, le constat est varié. Dans certains endroits, il y a le respect des textes en la matière, dans d'autres non. Il faut noter que les fautifs ont été interpellés et ils vont devoir se justifier... »

Sur leur lancée tout au long de l'opération, le ministre et ses hommes disent miser sur l'effet de surprise : « La mission continue, ce sont des contrôles inopinés, ce qui permet un effet de surprise. Aujourd'hui, on a épinglé une boulangerie qui s'est mis en marge des principes cardinaux. Cette boulangerie doit s'expliquer, auquel cas la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Il y a également eu des saisis. Ces saisis concernent les produits périmés et les produits frauduleux. Le boulot continue... »

Comme dit, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a continué de travailler. Après le contrôle des prix, il a procédé à l'incinération des produits frauduleux et/ou périmés.