Camerounais de l'étranger - Vers la création d'un secrétariat d'Etat à la diaspora

C'est l'une des résolutions du Fodias 2017 qui s'est achevé vendredi dernier à Yaoundé.

Cinq jours de conclave, des délégations de 19 pays, huit ateliers thématiques, trois conférences débats, plus de 200 dossiers de projets déposés ; et à la clé 10 recommandations. Ce sont quelques données chiffrées du Forum de la diaspora (Fodias) 2017, organisé par le gouvernement et mis en musique par le ministère des Relations extérieures, du 26 au 30 juin. Les participants à cette grande rencontre des Camerounais de l'étranger ont convenu de la tenue, tous les deux ans, de cette plateforme d'échanges. Et parmi les dix résolutions adoptées, figure en bonne place « l'opportunité de la création d'un secrétariat d'Etat en charge de la diaspora ».

Dans un point de presse d'annonce de ce raout, le ministre des Relations Extérieures (Minrex) Lejeune Mbella Mbella, avait rappelé « les mutations réglementaires et institutionnelles » dans le département ministériel dont il a la charge, en rapport avec la prise en compte de la diaspora. Ainsi, « entre 1999 et 2013, le statut de l'organe en charge de l'encadrement des Camerounais à l'étranger est passé de bureau à direction », a-t-il développé.

Une direction des Camerounais à l'étranger, des étrangers au Cameroun, des questions migratoires et des réfugiés existe d'ailleurs au Minrex. La réflexion, comme le révèle les conclusions du Fodias, va désormais se pencher sur la création d'un secrétariat d'Etat en charge de la diaspora.

Entre autres résolutions adoptées au terme de ce forum, l'on peut noter, la « création d'un fonds d'appui pour l'investissement des camerounais de la diaspora », ou encore l'examen des « possibilités d'amélioration de la qualité de l'accueil et des prestations dans les missions diplomatiques du Cameroun ». Il est du reste question d'« établir une plateforme permanente chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations du Fodias ».

La question de la double nationalité, qui a été débattue dans l'atelier consacré aux « actions administratives pour une gestion optimale des relations entre le Cameroun et sa diaspora », le lundi 26 juin, n'a pas été retenue au finish. Le problème a du reste été posé en 2010, lors d'un forum quasi similaire à Yaoundé, Forum économique et commercial avec la diaspora (Forecdia), sous l'égide du ministère du Commerce. Il a avait été question du droit de vote des Camerounais de l'étranger, (qui a été accordé en 2011) et de la reconnaissance de la double nationalité dans la législation. Cette dernière revendication reste toujours lettre morte.

Les dix recommandations du Fodias 2017

Examiner l'opportunité de la création d'un Secrétariat d'Etat en charge de la Diaspora.

Examiner les modalités de création d'un fonds d'appui pour l'investissement des camerounais de la diaspora.

Créer une base de données de la diaspora intégrant les différentes catégories socioprofessionnelles et les expertises.

Explorer les possibilités d'amélioration de la qualité de l'accueil et des prestations dans les missions diplomatiques du Cameroun.

Créer un système d'accès à la documentation publique en renfort à la politique de communication gouvernementale avec la diaspora.

Impliquer davantage la diaspora dans la reconstitution et la redéfinition de l'identité numérique du Cameroun afin de faciliter l'innovation et l'entreprenariat des jeunes.

Examiner les possibilités de conclusion des accords avec des pays amis, en vue de l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs camerounais vivant à l'étranger.

Etablir une cartographie sanitaire du Cameroun et faire un état de lieux du plateau technique national pour transmission à l'ensemble du réseau diplomatique à toutes fins utiles.

Explorer les moyens de financer la recherche, la formation et la gestion des artistes ainsi que la création et la conservation de musées et galeries.

Etablir une plateforme permanente chargée du suivi et de l'évaluation de la mise en oeuvre des recommandations du Fodias.