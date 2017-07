Cote d'Ivoire: Perquisition au domicile du chef du protocole de Guillaume Soro

Au moins sept personnes ont été auditionnées. Parmi elles, des officiers de l'armée, indique le procureur. A cela s'ajoutent des proches de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, confie son entourage. Son directeur de protocole Soul to Soul a été entendu quatre fois et pourrait bientôt être de nouveau convoqué par les enquêteurs.

De sources judiciaires, ils auraient emporté au moins un téléphone portable appartenant au propriétaire de la maison perquisitionnée. Car depuis mai, Soul to Soul est au cœur des investigations. En pleine mutinerie, des lance-roquettes, des kalachnikovs et des fusils RPG avaient été retrouvés dans l'un de ses domiciles.

