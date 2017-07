Dans une vidéoconférence, Jean-Claude Vuemba, Député national de son état et Président national du parti politique "Mouvement du Peuple Congolais pour la République", MPCR, a échangé, jeudi 29 juin dernier, avec son Bureau Politique qui s'est installé à son siège national, situé au numéro 63 de l'avenue Kasa-Vubu à Kinshasa, dans la commune de Ngiri-Ngiri, sous la houlette de son Directeur politique a.i, M. Gabin MUKE-S.

Ils ont réfléchi sur le bilan de 57 ans de l'accession de la RD Congo à la souveraineté nationale et internationale. A l'issue d'une déclaration publiée, on peut retenir que cette famille politique ne jure que par la tenue des élections crédibles, transparentes et apaisées d'ici la fin de cette année. Ce, selon l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016 qui stipule que le gouvernement notamment, la Commission Electorale Nationale Indépendante devra organiser les élections dans les délais.

A six mois de la tenue des scrutins, ce parti n'entrevoit pas des signes prometteurs quant à ce. Il réaffirme, par ailleurs, sa volonté à propos de la réalisation de ce gigantesque projet, cette compétition démocratique qui fera en sorte que les congolais puissent élire leurs nouveaux dirigeants.

Déterminés à choisir les bons animateurs des institutions, les congolais feront alors preuve de l'acquisition des notions de liberté qui les hante depuis des décennies. Sous le management de Vuemba Jean- Claude, le MPCR invite les congolais à la vigilance tous azimuts contre tout plan devant renverser la démocratie en RD Congo. Sur la même lancée, il sollicite également que les actions soient engagées quant aux massacres du Kongo Central, du Kasaï Central et à l'Est de la République.

«Le peuple congolais dont les plaies sont encore béantes par la mort d'Etienne Tshisekedi, dans un mélange de regret, de rancœur que l'on ressent après les sacrifices et efforts non récompensés, attend de la classe politique congolaise un signal fort qui exprimera la maturité politique et l'amour de la patrie qui est en danger», indiquent quelques lignes de la déclaration N°06/BP-MPCR/06/2017.

D'autres paramètres qui méritent bien une attention soutenue, non seulement de la part des dirigeants mais aussi des paisibles citoyens se résument en la crise protéiforme à laquelle le pays s'est fourvoyé depuis un laps de temps. Les éléments de cette escalade sont notamment, la misère, la dégradation des conditions de vie et du tissu social de la population, l'inexistence des infrastructures adéquates, ainsi que les violations des droits de l'homme.

Pour tout dire, le profond souhait de cette famille politique s'explique en ceci : «Le Bureau Politique du MPCR, après avoir suivi avec une attention soutenue la situation politique en République Démocratique du Congo pendant cette période où toutes les institutions ont perdu leur légitimité, rappelle que l'organisation à la fin de cette année des élections selon l'accord sera un pas vers la résolution de la grande crise qui frappe notre pays. Agir contre cette aspiration du peuple attirera une forme de malédiction publique, les esprits, les ancêtres et les aïeux s'élèveront contre quiconque menacera la volonté populaire, la quiétude et la paix de notre Congo».