Une délégation de l'Alternance pour la République est allée échanger avec le Bureau de la Commission Electorale Nationale Indépendante. C'était hier, lundi 3 juillet 2017 dans les installations de cette institution d'appui à la démocratie.

Les hauts cadres de l'AR voulaient s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral en République Démocratique du Congo. Conduite par Delly Sessanga, la délégation de cette plateforme électorale de l'opposition promet de donner sa position officielle sur la situation générale du pays à l'issue d'un atelier qui s'ouvre, sauf changement de dernière minute, ce matin à Kinshasa. Au sortir de cette séance de travail, la plateforme Alternance pour la République qui soutient Moïse Katumbi, dit s'en tenir à l'organisation des élections dans le délai fixé par l'accord global et inclusif de la saint-sylvestre.

L'état d'avancement du processus électoral était au centre de l'échange entre le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, Corneille Nangaa et une forte délégation de l'Alternance pour la République, plateforme membre du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement que dirige Félix Tshisekedi. Toutes les questions sensibles liées à l'organisation des élections ont été abordées lors de ces échanges. Fort des éléments obtenus, l'AR promet de donner sa position officielle à l'issue d'un atelier qui sera ouvert ce mardi 4 juillet 2017 à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo. «La question ce que nous sommes venus nous enquérir de l'état du processus électoral. Vous savez que l'AR est une plateforme électorale donc fortement intéressé par l'issue du processus en cours.

Nous avons eu un certain nombre d'éléments, nous allons retourner au niveau de notre plateforme parce que nous avons un atelier notamment, sur le cycle électoral, mais aussi la situation générale du pays qui va démarrer demain. Et à l'issue de cet atelier, l'ensemble des éléments qui nous ont été donnés ici vont être pris en considération pour pouvoir vous donner une position que l'Alternance pour la République aura sur le processus électoral et sur la situation politique du pays », a dit Delly Sesanga devant les professionnels des médias. Et de poursuivre que ce dont je peux vous assurer ce que nous sommes préoccupés comme tous les congolais de la nécessité qu'il y a à finaliser dans le délai telle que convenu dans l'accord global inclusif de la CENCO, le processus électoral ou les élections en Décembre de cette année, la finalisation du fichier électoral et la publication du calendrier.

La position définitive

Il faut dire que l'AR se réserve encore de donner sa position officielle sur l'évolution du processus électoral. Sesanga a promis de le faire incessamment.

«Pour l'ensemble de ces éléments, nous vous donnerons la position définitive à l'issue de notre atelier que nous commençons demain. Et donc, nous ne pouvons pas aller en atelier sans avoir eu de la centrale électorale elle-même les éléments tels que le processus actuel est en train de se dérouler. La vérité est que nous avons eu tous les éléments sur le déroulement actuel du processus d'enrôlement des électeurs, sur la situation telle qu'elle se présente pour les activités qui vont suivre et nous avons fait part de notre volonté de nous en tenir aux termes de l'accord, c'est-à-dire avec l'organisation des élections qui soient crédible et apaisées en décembre de cette année. Pour les autres considérations, prenez votre mal en patience, à l'issue de l'atelier, après évaluation au sein de l'alternance pour la République, nous vous donnerons notre position », a-t-il déclaré.

La situation du Kasaï

L'Alternance pour la République tient à l'enrôlement des populations du grand Kasaï. Le sujet a été abordé au cours de ces échanges et le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante a donné des assurances, à en croire Delly Sesanga. « Nous avons exigé que les opérations d'enrôlement commencent dans le Kasaï comme c'est le cas ailleurs, il a donné des assurances que ceux-ci vont commencer dans les prochains jours et donc de voir que ce processus puisse effectivement démarrer et que les populations du Kasaï, comme toutes les autres populations puissent être présents au moment du vote», a-t-il lancé.

Corneille Nangaa explique

Le Président de la CENI a profité de cette occasion pour faire non seulement l'état des lieux du processus électorale, mais aussi de lister les activités à mener dans les jours qui vont suivre. Pour Corneille Nangaa, la CENI travaille dans l'esprit de l'accord de la saint-sylvestre. « Nous saluons la venue à la CENI des responsables de l'Alternance pour la République. A leur demande, ils voulaient s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral. L'échange nous a permis de faire un état des lieux du processus. Tout de même, nous sommes tous d'accord que nous travaillons dans l'esprit de l'accord du 31 décembre. Il va falloir que nous clôturions l'identification et l'enrôlement des électeurs.

Nous sommes en 32 millions d'électeurs inscrits, il ne nous reste qu'un peu moins de 10 millions d'électeurs. Une fois l'enrôlement terminé, nous passeront à la répartition des sièges, nous convoquerons l'électorat, on commandera les matériels, formation et déploiement des agents », a dit Corneille Nangaa. Et de poursuivre que «C'est un chemin qui est devant nous, il faut faire un effort que tout le monde travaille, chacun en ce qui le concerne. C'était aussi l'occasion de montrer la façon dont nous travaillons. Il a été aussi question du calendrier et nous leur avons exprimé les petits réglages techniques que nous attendons pour la publication de ce calendrier qui interviendra dans les jours qui viennent».