Congo-Kinshasa: Gestion du secteur minier - Le pays classée 75ème sur 89 pays

Pour le secteur minier, le pays écope d'une note médiocre de 33 points sur 100, alors que les secteurs du gaz et du pétrole, en grande partie non développée, affiche des résultats encore plus médiocres, obtenant une note de 25 points sur 100.

Un Indice mondial d'évaluation de la gestion des ressources naturelles par les pays dépeint une mauvaise image des secteurs des mines, du gaz et du pétrole de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique le rapport 2017 de l'Indice de gouvernance des ressources naturelles (Ressource Governance Index, ou RGI), qui est compilé par l'Institut de gouvernance des ressources naturelles «Naturel Ressource Governance Institute » (NRGI).

Selon le rapport présenté le mercredi 28 juin devant la presse, à l'Hôtel Venus, l'Institut attribue au secteur minier de la RDC « une note médiocre de 33 points sur 100 pour sa gouvernance générale, la classant au 75ème rang parmi les 89 évaluations réalisées. Le secteur du gaz et du pétrole du pays a obtenu une note encore plus faible de 25 points, le classant 84ème».

Le responsable-pays de NRGI pour la RDC, Jean-Pierre Okenda, a déclaré : «Que ce soit dans le secteur minier ou celui du gaz et du pétrole, il existe un manque de reporting diligent et fiable appuyé par des audits réguliers et indépendants. Il y a un besoin crucial et urgent de transparence dans les flux de revenus et d'amélioration des efforts de lutte contre la corruption et l'évitement fiscal ».

Pour lui, « en dépit de l'importance du secteur minier en RDC, les défis de la gouvernance persistent particulièrement au niveau de la gestion des revenus et de l'environnement des affaires (le degré de prédominance de l'État de droit, du contrôle de la corruption et de la liberté d'expression) ». L'indice accorde au secteur minier de la RDC « un score insuffisant de 52 points sur 100 dans la catégorie de réalisation de la valeur, reflétant la capacité limitée de perception des recettes de ressources que le pays possède. Bien que cette note soit la plus haute attribuée à la RDC, toutes les composantes confondues ».

Le manque de transparence autour du partage des recettes provenant des ressources naturelles au niveau national, provincial et local, ainsi que le manque de règles fiscales ou de divulgation des projections de revenus des ressources extractives, entraînant une note médiocre de gestion des recettes de 35 points sur 100.

Manque de transparence

Le rapport 2017 sur l'indice NRGI classe la Gécamines à la 53ème place parmi les 74 entreprises appartenant à l'État et qui ont fait l'objet d'une évaluation au niveau global. Ce qui, selon le rapport, « constitue un exemple de défis de gouvernance auxquels la RDC est confrontée. Il existe peu d'informations publiquement disponibles concernant les sociétés minières dans lesquelles la Gécamines est partenaire. Ainsi que les contrats et l'allocation des flux perçus par la Gécamines et ses partenaires ».

Quant au secteur du gaz et du pétrole de la RDC en grande partie non développé, le rapport indique que ce secteur « affiche des résultats encore plus médiocres, obtenant une note de 25 points sur 100. Ce qui le classe 84ème sur les 89 évaluations réalisées. Ce résultat est renforcé par le manque de transparence dans la gestion des recettes de l'État ».

Pour sa part, Cohydro est classée parmi les 10 dernières de 74 entreprises publiques évaluées dans le cadre de l'indice. « Elle ne possède pas de site Internet fonctionnel, et aucun rapport financier annuel n'est disponible au public. Les règles régissant la relation fiscale entre le gouvernement et Cohydro sont vagues, et les règles sur la manière dont Cohydro doit vendre sa part de production, ou le pétrole collecté auprès des partenaires sont quasi-inexistantes. Le Parlement ne diligente pas d'enquête mais ne fait que surveiller l'entreprise. Et il n'existe aucune exigence d'audit indépendant des entreprises appartenant à l'État congolais ».

Concernant l'environnement favorable, notamment le contrôle de la corruption, l'état de droit, l'expression et la redevabilité, le rapport fait noter « une défaillante de la part de la RDC ». Ce résultat amène M. Okenda à déplorer le fait qu'«il existe un manque de stabilité politique dans le pays ». De ce fait, il estime que « des élections régulières organisées conformément à la Constitution peuvent être urgemment nécessaires ». Il fait constater en définitive que cette situation « nuit à la capacité du gouvernement à utiliser pleinement la richesse de nos ressources ».