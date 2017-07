Congo-Kinshasa: Sortie de crise au pays - Le réveil tardif de Maman Sidikou

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et patron de la Monusco est sorti de sa torpeur, le week-end dernier avec une déclaration sans équivoque sur la sortie de crise en République démocratique du Congo.

Maman Sidikou exige de la Céni la publication « sans plus tarder » d'un « calendrier officiel et consensuel ». L'appel du patron de la Monusco est tombé tardivement alors que la Majorité présidentielle est résolument engagée à diriger par défi en marge de l'Accord du 31 décembre 2017.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies, à travers la résolution 2348 adoptée le 30 mars 2017, a confié au Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la Monusco, Maman Sidikou, la mission de poursuivre les bons offices en vue de la résolution de la crise politique en République démocratique du Congo. Le chef de la Monusco devrait donc poursuivre les bons offices après l'échec, constaté le 27 mars par la Cénco, des négociations directes entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement.

En réalité, les bons offices de Maman Sidikou n'ont jamais porté quoi que ce soit à part quelques rares réunions entre les protagonistes qui se sont souvent terminées en queue de poisson. Ces bons offices ont été court-circuités par la Majorité présidentielle (MP) qui reste déterminée à diriger par défis, et donc en marge de l'Accord du 31 décembre 2017. Ainsi donc depuis l'adoption de la résolution 2348 qui recommande la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, Maman Sidikou a assisté impuissant à la mise en œuvre sélective de cet arrangement politique par la MP.

La nomination du Premier ministre Bruno Tshibala et la formation de son gouvernement ou encore la signature au palais du peuple, le 27 avril 2017, de l'arrangement particulier entre la MP et quelques débauchés du Rassemblement, sont autant des demi-mesures qui procèdent de cette application sélective de l'Accord du 31 décembre 2016. Malheureusement, Maman Sidikou n'a pu rien faire jusque-là pour dénoncer cette mise en œuvre sélective de l'accord de la Saint-Sylvestre par le pouvoir de Kinshasa. Pourtant, c'est cette application sélective de l'accord qui est à la base aujourd'hui de la « persistance de l'impasse » politique à laquelle Maman Sidikou fait référence dans sa déclaration du 1er juillet.

« J'appelle la Céni (Commission électorale nationale indépendante) à publier sans plus tarder un calendrier officiel et consensuel pour l'organisation [des] élections", écrit Maman Sidikou dans son message. Le moins que l'on puisse dire est que Maman Sidikou a adressé un message clair et sans équivoque en vue de la mise en œuvre « complète et fidèle » de l'Accord du 31 décembre 2016. « L'Organisation des Nations unies rappelle que cet accord constitue la seule voie viable et pacifique pour sortir de l'impasse actuelle et pour aboutir à l'organisation d'élections paisibles et crédibles », a encore noté Maman Sidikou.

Plus loin, le chef de la Monusco en appelle à l'application des mesures de décrispation politique. « Ces mesures de décrispation sont des ingrédients essentiels pour promouvoir une vraie concorde entre tous les Congolais, dans cette phase de l'histoire du Congo », estime le Représentant spécial.

La déclaration du Représentant spécial du Secrétaire général intervient quasiment une semaine après celle des évêques membres de la Cénco. Le 23 juin, les évêques catholiques, médiateurs de l'accord du 31 décembre, ont invité les Congolais à se mobiliser et à se mettre "debout" pour demander son application intégrale.

Certes, l'Opposition a applaudi la déclaration du représentant spécial du secrétaire général, mais tout le monde attend la suite. Maman Sidikou a laissé passer beaucoup de temps avant de dire les choses clairement. Ce message tombe un peu tardivement alors que la Majorité présidentielle est plus que jamais engluée dans son plan de torpiller l'accord du 31 décembre 2016. Le plan consiste à retarder le plus possible la tenue d'élections dont la présidentielle et les législatives nationales et provinciales sont prévues au plus tard le 31 décembre 2017.

Pour autant, le Rassemblement n'attend plus du patron de la Monusco que seulement l'application de l'Accord du 31 décembre conformément à l'esprit du Centre interdiocésain. Le Rassemblement n'entend plus faire partie du gouvernement mais exige cependant l'organisation des élections en décembre 2017.