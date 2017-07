Congo-Kinshasa: Le ministre de l'ESU confirme la clôture de l'année académique le 31 juillet

La réponse du gouvernement américain, assurée par l'entremise du CDC et de l'USAID, s'est… Plus »

Parler de la clôture de l'année académique, c'est parler aussi du port des toges. A ce sujet, Théophile Mbemba Fundu, alors du ministre de l'ESU, avait souligné que la toge étant par essence une tenue professionnelle, des mesures appropriées allaient être prises pour que le port de toge soit le plus significatif possible.

Selon le professeur Nyoka Mupangila, cette mesure est consécutive à l'insécurité créée par l'activisme des terroristes proches du chef coutumier Kamuina Nsapu. Cela est à la base de la perturbation des cours et de l'indisponibilité des enseignants et étudiants.

Il s'agit, en fait, d'un rappel à l'ordre aux chefs d'établissements de l'Enseignement supérieur et universitaire, tant du secteur public que privé agréé, chacun fixant « sa » date de clôture de l'année académique, comme par le passé. Ce qui, naturellement, perturbait le calendrier académique officiel au point où l'année académique était devenue élastique dans certains établissements de l'ESU. C'est-à-dire que les examens se poursuivaient au-delà de la date officielle de clôture de l'année académique, de même que la proclamation des résultats. Conséquence : on a assisté à un véritable désordre dans le secteur.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.