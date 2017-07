Congo-Kinshasa: Le forcing diplomatique

La réponse du gouvernement américain, assurée par l'entremise du CDC et de l'USAID, s'est… Plus »

Qu'on ne s'y trompe pas, à lire les signes des temps, les décideurs du monde, qui ont bien accepté l'actuel chef de l'État à la tête du pays, ont déjà voué le régime aux gémonies. Et après avoir usé de tous les subterfuges possibles pour éviter l'alternance au pouvoir, la dernière cartouche du président de la République et de son camp demeure le référendum constitutionnel. Lequel ne figure ni dans l'Accord du 31 décembre 2016 piloté par les évêques de la Cénco ni dans l'Arrangement particulier.

Addis-Abeba et autres grandes capitales des pays africains et occidentaux les ont vus défiler pour faire passer le message du chef à ses pairs. Sans oublier les lobbies tant politiques qu'économiques. Mais quel message ? Celui de chercher le soutien à un régime illégitime depuis décembre 2016 ? Si oui, à quoi cela servira-t-il lorsqu'on sait que c'est de l'intérieur du pays que cette légitimité devrait être recherchée.

La République démocratique du Congo (RDC) est en train de mettre toutes les batteries en marche pour une offensive diplomatique qui ne dit pas son nom. Sur l'ordre et l'impulsion du chef de l'État, quelques proches collaborateurs sont mis à contribution pour sauver le régime actuellement sur le ban de la communauté nationale et internationale.

