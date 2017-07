Sénégal: Dakar abrite en avril 2018 une grande conférence sur le paludisme

" Le Multireral initiative on Malaria(MIM) se tient tous les quatre ans. Nous avons été choisis à cause des acquis du pays dans la lutte contre le paludisme. La conférence du MIM va se tenir du 15 au 18 avril, au Centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD)", a précisé le Pr Gaye.

Selon le directeur du MARCAD et chef du département de parasitologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'ondotostomatologie de l'UCAD, le Sénégal a été choisi pour abriter cette rencontre en raison de ses acquis en matière de lutte contre cette maladie.

L'annonce a été faite par le directeur du Malaria research capacity developpement (MARCAD) consortium in West and Central Africa de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD), Pr Oumar Gaye.

Dakar va accueillir en avril 2018 la plus grande conférence sur le paludisme dénommée "Multireral initiative on Malaria" (MIM), pour ainsi célébrer les succès du Sénégal dans la lutte contre cette maladie, a appris l'APS, lundi.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.