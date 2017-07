Cote d'Ivoire: D'un coût de 331 milliards de fcfa, le barrage de Soubré affiche sa grande capacité

Le 25 février 2013, Amadou Gon Coulibaly alors secrétaire général de la présidence assistait, aux côtés du Président Alassane Ouattara, à la pose de la première pierre du barrage de Soubré, sur le fleuve Sassandra.

Le vendredi 30 juin 2017, Amadou Gon Coulibaly s'est à nouveau rendu sur le chantier de ce barrage, cette fois en sa qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, où il a procédé à la mise en service de la première turbine. » Je voudrais, en cette heureuse occasion, saluer toutes les parties prenantes de cet important projet et les féliciter pour son exécution.

Cet important projet structurant vise à renforcer notre capacité de production hydroélectrique afin de soutenir la dynamique de croissance économique forte et durable observée en Côte d'Ivoire ces dernières années. Je me réjouis également des retombées bénéfiques de cette réalisation majeure pour l'essor de la région de la Nawa et l'épanouissement des braves populations. Je souhaite du fond du cœur que le barrage de Soubré constitue pour la Côte d'Ivoire une autre étape décisive de sa marche vers l'émergence « , a écrit le chef du gouvernement ivoirien dans le livre d'or, après avoir mis en marche la turbine. Il était 13h 15 mn lorsque le N°1 du gouvernement a appuyé le bouton marquant la mise en service de cette turbine de 90 Mégawatts qui vient ainsi s'ajouter au réseau national.

Le barrage de Soubré, fruit de la coopération sino-ivoirienne est achevé à 98, 90%, selon le représentant de l'entreprise chinoise qui l'a construit. Il pourra être livré à la fin du mois de septembre 2017. Son inauguration est annoncée pour le mois d'octobre 2017, selon le Premier ministre qui a annoncé la présence effective du Président de la République à Soubré, à cette occasion. » Ma visite de ce jour vise à me rendre compte sur le terrain, de la bonne avancée des travaux de construction de cet ouvrage dont la livraison est prévue dans le courant du mois d'octobre 2017, soit huit mois plus tôt par rapport au calendrier initial (... ) La vision du Président Ouattara est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 (... ) µ

La demande croissante en électricité, de l'ordre de 10% par an, commande une bonne planification des investissements afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en production électrique. Il s'agit de mettre à la disposition de nos ménages et de nos industries, une énergie fiable et servir certains pays de la sous-région, à travers l'interconnexion des réseaux (... ) Avant de venir, j'ai parlé avec le Président de la République qui m'a chargé de confirmer qu'il sera bel et bien présent à Soubré en octobre prochain pour l'inauguration du barrage « , a ajouté Amadou Gon Coulibaly.

365 km de ligne de transport haute tension, une chute de 43 mètres pour produire l'électricité

D'un coup de 331 milliards de FCFA, le barrage de Soubré a la plus grande capacité de production en Côte d'Ivoire. Elle produira 275 Mégawatts de puissance, 1. 170 giga watt/heure en termes de production annuelle et portera la puissance installée de la Côte d'Ivoire à environ 2. 200 Mégawatts, soit une hausse de 804 Mégawatts depuis 2011. Les quatre (4) ouvrages de ce barrage long de 4, 5 km, notamment le barrage lui-même avec sa mini-centrale de 5 Mégawatts, l'évacuateur des crues, le lac et sa chute de 43 mètres et l'ouvrage de production avec ses trois turbines ont été visités par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en compagnie des ministres Thierry Tanoh ( Chargé du Pétrole, de l'Energie et du Développement des Energies), Alain Donwahi (Auprès du Président de la République chargé de la Défense), Adama Koné (Chargé de l'Economie et des Finances) et Adama Toungara (Ministre conseiller auprès du Président de la République). Le gouvernement chinois était représenté par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Le transport de l'électricité produite par le barrage de Soubré a nécessité la construction par la Société des énergies de Côte d'Ivoire, de 325 kms de ligne haute tension en vue de l'acheminer au poste 225 kV de Soubré et celui de Yopougon Il. La mise en service progressive des trois autres turbines se fera respectivement en août, septembre et octobre 2017 au terme des différents essais.