Togo: Emmanuel Adebayor - Une tournée caritative réussie

Entamée le 20 mai juin dernier, la tournée nationale caritative au Togo d'Emmanuel Adebayor s'est achevée le 29 juin dernier avec le lancement des travaux de réhabilitation du Lycée de Kodjoviakopé, banlieue de la capitale togolaise et quartier d'enfance de la star.

Cette cérémonie qui a consisté à offrir un chèque de 12 millions de fcfa aux responsables de l'école a mis un terme à 10 jours de périple dans 4 des 5 grandes régions du Togo où l'attaquant d'Istanbul Basaksehir a fait dans l'humanitaire et dans le football avec sa Team SEA (entendez Sheyi Emmanuel Adebayor).

Kara, Sokode, Kpalimé et leurs orphelinats comblés !

Parti de Lomé le 20 juin avec une délégation de près de 80 personnes dont des joueurs, journalistes, etc, Emmanuel Adebayor a rejoint Kara au nord du pays pour son premier halte. Un match de football oppose son équipe à une sélection ASCK / ASKO, deux formations de D1 togolaise. Victoire à l'arrivée 3-2. le lendemain, le centre Village d'enfants SOS, en manque de partenaires financiers depuis 2008, bénéficie d'un don de vivres et de non vivres puis la star togolaise décide de prendre en charge pour l'année prochaine les 90 enfants du centre.

Cap sur Sokodé dans la région centrale. Comme la veille, la Team SEA est opposée à une sélection Unisport / Semassi avec à l'arrivée une défaite des hommes d'Adebayor (2-3), dans un stade des Semons plein à craquer. Comme deux jours plus tôt, l'ancien Gunner visite le centre de l'ONG Mond'Action et offre le triple des dons de Kara. Il décide ensuite à prendre intégralement en charge les 70 enfants du entre pour la prochaine année académique.

A chacun de ses passages, la liesse populaire est énorme. Et Kpalime va battre le record d'affluence. dans la région des Plateaux où Adebayor s'apprête à construire dans les prochains mois un complexe sportif, l'accueil est grandiose. Le chef coutumier de la ville fait du joueur un notable. Entre visite touristiques et donations aux détenus de la prison civile de la localité, la Team SEA a affronté dimanche 26 juin le club local de Gomido. Encore une fois, la formation de D1 s'impose 2-1 dans une rencontre très spectaculaire et vécu par des milliers de fans.

Aneho, Plage propre pour finir...

Adebayor et sa délégation rentrent à Lomé le lendemain du match et reprennent très vite le chemin le lendemain vers Aneho. Une visite d'une journée avec au menu un match contre le club de Gbohloesu remporté 1-0. L'ancien buteur de Tottenham est également fait citoyen d'honneur avec remise de fanion et des armoiries de la ville. Il s'engage également à réaliser une grande oeuvre dans la ville dans les prochains mois.

Mercredi et comme annoncé sur ses réseaux sociaux depuis plusieurs semaines, Emmanuel Adebayor draine du monde à la plage de Lomé pour une opération de salubrité publique. L'exercice dure toute la matinée et la star et sa suite nettoient et enlèvent les déchets sur près de 3 km de sable.

Partout où il est passé, Adebayor a tenu le même discours. Celui de motiver les jeunes à donner le meilleur d'eux mêmes et de croire en leurs rêves. « Si on veut devenir quelque chose, on travaille pour« , a t-il notamment confié.

Avant de regagner son club dans les prochains jours en vue de la nouvelle saison, l'ancien Merengue a déjà assuré que l'été prochain devrait ressembler à celle-ci avec d'autres périples vers des populations démunies.