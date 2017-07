Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

« Nous sommes très heureux d'avoir ramené Polo à la maison. Ses qualités techniques, notamment sur phases arrêtées, et son engagement vont être des atouts précieux pour notre groupe. Polo a l'ADN rouche dans ses veines et souhaitait aider son club de cœur à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés« , a commenté Olivier Renard, directeur sportif du Standard.

