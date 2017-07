Cameroun: Sabotage commercial - L'acharnement des multinationales contre Express Union...ça indigne les Camerounais

Les hostilités engagées par les deux principaux, opérateurs de téléphone mobile que sont Mtn et Orange contre la société Express Union Sa, ne cessent de s'amplifier... Après les méfaits de Mtn, il est revenu à Orange Cameroun de surfacturer l'accès au portail Ussd *050# en l'a augmentant de 20 à 153 francs Cfa soit 600%. L'opinion publique nationale s'en indigne... .

Un autre désagrément qui ne saurait être ignoré. Du 27 au 29 juin 2017, l'accès au portail digital Ussd *050# a été interrompu. Ce qui a joué largement contre les clients engagés à faire des transferts ou paiements via Express Union Mobile Money. Pour rassurer sa clientèle, la Direction générale de la société Express Union Sa a pris sur elle l'engagement d'envoyer des Sms pour leur proposer des options alternatives, question de parer à tout désagrément. A s'en tenir aux informations puisées à bonne source, l'operateur de téléphonie mobile, Orange Cameroun, a indiqué que cette interruption n'était pas volontaire et ne saurait être perçu comme une action de sabotage commercial du produit Express union mobile Money.

Mais une bonne frange des clients d'Express Union Mobile Money ne donne pas de crédibilité à ce discours. Car quelques jours avant, ils ont été victimes via Express Union Mobile d'une augmentation de prix pour accéder au portail digital Ussd *050#. Ces clients militent pour une riposte adéquate face à cette démarche jugée « malveillante et malsaine » par bon nombre de clients d'Express Union Mobile Mobile tenus à effectuer des opérations via leur téléphone portable. « Nous sommes à la fin du mois, étant donné que les fonctionnaires et bon nombre de salariés du secteur ont commencé à toucher à partir du 25 juin. C'est inadmissible que des entreprises qui se prévalent être des multinationales brillent des pratiques anticoncurrentielles aussi élémentaires et infantiles.

Nous sommes choqués de constater qu'il est difficile d'activer des transactions via Express Union Mobile Money, et pourtant nous y sommes abonnés. Comment attendre l'un des moments forts de paiement via Express Union Mobile Money pour saboter et suspendre son portail d'accès », s'indigne un abonné au service Express Union Mobile Money. Cette indignation, loin d'être isolée, est autant forte que ce n'est pas pour la première fois qu'une société de téléphonie mobile se rend auteur des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société Express Union Sa et de sa clientèle.

Pratiques malveillantes et répétitives

Faut-il rappeler que c'est 07 Juin2016 que surgit la première suspension du portail USSD *050# par Mtn Cameroun. Le 27 Juillet 2016, en exécution d'une instruction de l'Agence de régulation des télécommunications(Art), Mtn-Cameroun rétabli le portail USSD *050# mais sans le menu «1-transfert», présenté comme le plus important. Express Union attaque par conséquent l'opérateur en justice. Faisant suite à l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Yaoundé-Centre Administratif rendue le 24 Janvier 2017, Mtn-Cameroun dans une correspondance datée du 30 Janvier 2017 annonce la réouverture du service « Money transfert » sur le code *050#. Réouverture rendue effective le 02 février 2017.

Le 31 mai 2017, l'operateur de téléphonie Sud-Africain a à nouveau suspendu le code USSD *050# non rétablie jusqu'à ce jour. Relativement, aux agissements anticoncurrentielles d'Orange Cameroun qui surgissent ouvertement le 21 Juin 2017, faut-il noter que ce jour, la multinationale, a procédé à l'augmentation du coût d'accès au portail USSD *050# passant de 20 FCFA à 153 francs Cfa. L'opérateur est allé plus loin en bloquant l'accès au portail USSD *050# le 27 Juin 2017 pour le rétablir 48h après soit le 29 Juin 2017. De telles pratiques non conformes aux dispositions du droit communautaire de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (Ohada) inquiètent... Et suscitent une forte indignation au sein de l'opinion publique nationale.