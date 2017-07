Cameroun: Charmant Ossian (Chef délégation Royaume-Uni au Fodias 2017) - « Ce forum ne règle pas tout mais c'est un début »

A l'occasion de la 1ère édition du Forum de la diaspora (Fodias) qui s'est tenue du 28 au 30 juin 2017 à Yaoundé, Camer.be est allé à la rencontre de Charmant Ossian, chef de la délégation camerounaise de la diaspora du Royaume-Uni. Celui-ci décline ici, sa vision du développement du Cameroun à l'aune de la contribution de ses fils vivant hors du pays.

Pouvez-vous de manière succincte nous dire qui est Charmant Ossian ?

Je suis expert dans le domaine du pétrole et du gaz, spécifiquement dans l'optimisation des revenus et diminution des coûts. C'est en fait une réponse à la crise que traverse le monde du pétrole. Et ces crises ont toujours eu lieu tous les huit ou dix ans. Donc, celle-ci n'est pas la dernière. Il faut commencer à préparer les réponses efficaces et efficientes qui seraient durables. Je suis le responsable de la délégation camerounaise du Royaume - Uni pour le Fodias 2017 qui a été convoqué par le chef de l'Etat. Nous sommes une colonie de 37 membres, et fiers d'être au Cameroun. Le climat est assez chaud, mais cela nous plait

Et pour parler encore un peu des hydrocarbures dont vous êtes expert, le Cameroun subit la baisse drastique des cours du pétrole. Que proposez-vous aux dirigeants pour ne pas trop en subir les conséquences ?

Maintenant, il faudrait bien que les operateurs de l'industrie et les administrations soient sincèrement intéressés par ce que nous pouvons émettre comme suggestions. Mais à cela, je voudrais ajouter qu'il n'y a pas que le Cameroun qui est concerné par la crise du pétrole, et cela n'est pas non plus la faute du gouvernement camerounais ou encore des operateurs du secteur opérant au pays. Ce sont tous les producteurs. Cependant, comme je le disais tantôt, le prix du baril dans la région Afrique Centrale, pour qu'on ait le Breakeven dans la région Cemac -Communauté économique et monétaire des Etats d'Afrique centrale, Ndlr - le baril, il revient à 36 dollars.

Ça veut dire qu'avec 36 dollars, vous produisez et vous ne gagnez rien. Maintenant, il est possible avec les nouvelles technologies, de produire ce même pétrole à 14 ou 16 dollars. L'utilisation de ces nouvelles technologies permettra non seulement de réduire les coûts de production, mais aussi en optimisant à la fois les rendements et l'utilisation des équipements de manière efficiente. Ce qui naturellement réduit l'impact du réchauffement climatique. Naturellement, nous sommes disposés pour apporter toute cette expertise à notre pays le Cameroun.

Et quel peut être l'apport de la Sonara -Société nationale de raffinerie- dans cette conjoncture du pétrole ?

La Sonara n'est qu'à la fin du processus (que l'on appelle Dowmstream), parce qu'elle raffine. Dès qu'elle l'a fait, elle procède à la commercialisation. Je pense que ça devrait commencer avec la Snh -Société nationale des hydrocarbures-, la Scdp -Société camerounaise de dépôts pétroliers, Ndlr- et la Sonara. Il faut aussi ajouter ceux qui distribuent ces produits pétroliers. Il y a également ces structures qui sont dans l'industrie du pétrole, y compris les entreprises occidentales qui sont installées au Cameroun. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, et dont on ne pourrait faire l'exhaustivité ici. Je sors donc sur votre question en disant que je suis disponible pour collaborer avec ceux qui voudraient améliorer leur rendement, et baisser le coût opérationnel du pétrole tout en maximisant les rendements, enfin en préservant le globe de l'augmentation du réchauffement climatique.

Et comment Monsieur Ossian, avez-vous d'emblée accueilli l'annonce de la tenue du 1er Fodias par les autorités camerounaises?

Il faut dire que c'est important que ce forum se tienne. Il n'est pas à proprement dire, le tout premier du genre. Peut être pas avec les mêmes articulations mais, il y en a eu un en 2010. Voici donc qu'en 2017, il y a un autre. Je pense qu'il y a une différence entre le forum de la diaspora camerounaise de 2010, et celui de 2017. Et pour être complet sur l'accueil de ce forum, je voudrais dire qu'il y a 18 mois, j'étais à une réunion dans un ministère et des directeurs de ce ministère avec qui nous étions en réunion, nous disaient que le Chef de l'Etat nous demandait de revenir au pays. C'est une bonne chose en soi. Mais simplement, il ne nous avait pas montré le canevas. J'avais ainsi répondu : on veut bien revenir mais on revient comment? On veut le canevas. Mais deux ans après, je suis heureux de savoir que le Président Pau Biya met tout en œuvre pour que les compétences de la diaspora, les ressources financières et autres, viennent contribuer au développement du Cameroun. L'accueil à ce Fodias 2017 est chaleureux, et nous sommes fiers d'être là, et de communiquer. Ce Fodias est très intéressant.

Quelle est l'expérience d'un pays comme l'Angleterre dans lequel vous vivez, peut-il apporter au développement socio-économique du Cameroun?

Faut-il vous rappeler que l'Angleterre est l'une des plus grandes puissances du monde !? Pour ce qui est du pétrole, on vient seulement d'y faire la découverte récemment. Mais je pense que pour ce qui est des ressources naturelles, l'Angleterre n'a pas le tiers de ce que possède le Cameroun, certes, mais l'Angleterre a une expertise très poussée de par sa qualité de formation. Le système universitaire anglo-saxon est le meilleur du monde. La qualité des diplômés des universités britanniques, reste mondialement reconnue, avec une formation très pointue. Pour ce qui est d'aider le Cameroun à se développer, il y a des coopérations entre Etats, et cela, ne relève point de ma compétence. En outre, on a la diaspora avec son capital en ressources de tous genres.

Et je suis certain que le Haut-commissariat du Royaume - Uni au Cameroun travaille sérieusement à cela parce que c'est l'une de ses missions. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire merci à Mme Anna MBUR TASHA (officiant comme Haut -commissionnaire), et toute l'équipe du Haut- Commissariat pour leur soutien à notre délégation durant les préparatifs de ce forum. Le déploiement du 1er Secrétaire (Monsieur Elessa Guy) durant le déroulement, donc son implication sur le terrain, nous a énormément aidés. On peut voir les entrepreneurs britanniques non seulement venir investir au Cameroun, mais échanger les expériences, et même transférer les compétences ainsi que les technologies. Et à ce titre, Mme Anna Mbur Tasha mérite encore d'être remerciée et félicitée.

Quel est le regard que cette diaspora dont êtes vous êtes une des composantes, porte-t-elle sur la marche du Cameroun ?

Il faut dire que c'est un regard mitigé parce que tout n'est pas parfait comme nulle part d'ailleurs. Même si cela devrait être meilleur. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Vous savez que je suis chef de délégation de la diaspora camerounaise du Royaume - Uni, et membre de plusieurs organisations et Associations comme le Cameroon Forum Entreprise. Il y en a qui pensent qu'il y a des choses qui sont faites, comme moi, mais qu'elles peuvent être améliorées très facilement si jamais les conditions étaient réunies. Mais de l'autre côté il y a ceux qui pensent que rien n'est fait, et qu'il faudrait tout casser pour recommencer. Mais à cela, je rétorque non. Je pense qu'on a commencé et qu'on doit continuer dans la voie en mettant sur pied des structures qui soient disponibles pour accompagner à la fois les Camerounais de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Il nous faut donc tous travailler ensemble. La course au développement a commencé. Lorsque vous regardez la Chine, vous voyez bien qu'elle a énormément progressé. Il en est de même de la Corée du Sud. Tous ces pays ne vont plus régresser.

Maintenant, j'ai l'impression que le Cameroun est déjà entrain de comprendre que cette course vers le développement, a commencé et, ne se gagnera avec tous ses filles et filles, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour cela, c'est tout le monde devra être au départ de ce long chemin vers le développement. Et si c'est le cas, je vous rassure que nous allons gagner cette course.

Un simple forum sur la diaspora vous satisfait-il, ou alors, vous auriez souhaité que certaines pesanteurs fussent préalablement levées à l'instar de la question de la double nationalité qui disqualifie déjà beaucoup du Cameroun leur pays naturel.

Je vais peut-être vous surprendre parce que la presse a déjà relevé plusieurs fois que même dans l'administration camerounaise, il y a des gens occupant des responsabilités stratégiques, mais qui ont la double nationalité. Ce forum qui sans doute ne règle pas tout, est un départ. Toutefois, j'espère que ça ne soit pas simplement un autre forum. Nous (Diaspora ayant participé aux travaux) espérons un plan d'action. Et pour cela, nous allons faire des propositions dans le sens du plan d'activités, si vous voulez, en sorte qu'après six mois, l'on puisse faire une évaluation du plan d'action du Fodias 2017.

Le Cameroun a par exemple des contrats publics, dont sont en consulting. Et nous avons des Camerounais travaillant à la Nasa, à Microsoft, BMW, Boeing pour ne citer que ces exemples là. Vous trouverez ainsi à des fonctions stratégiques, des Camerounais dans toutes les plus grandes industries du monde. Dans un projet de construction de ponts et/ou barrages, on peut solliciter ces compatriotes qui viennent contrôler les travaux. Je peux vous rassurer que ces Camerounais totalement patriotes, le feraient avec joie et zèle. Je dis donc qu'on peut commencer par un forum comme celui-ci et que les clauses y afférentes soient implémentées avec un timing bien précis.

Pour ce qui est du problème de la double nationalité, nous faisons confiance au Chef de l'Etat qui a promis que cela serait résolu. Il est important que le Cameroun puisse sans aucune exclusion, bénéficier de l'apport de tous ses fils pour son développement. La double nationalité permet aux compatriotes vivant à l'extérieur de pouvoir s'intégrer et travailler ailleurs sans tracasseries, et de revenir investir au pays sans difficulté.

Les populations camerounaises, pour ce qui est du Fodias, attendent beaucoup de la diaspora, à cause notamment de la qualité médiocre des services sanitaires au pays, marqués ici par des évacuations sanitaires multiples. Il y a aussi le manque de compétitivité des universités camerounaises. Que faire dans ce cas précis ?

La diaspora peut apporter son expertise en général. Que ce soit en termes de médecins ou d'enseignants, la diaspora camerounaise en a suffisamment. Je prendrai un peu de recul par rapport à certains

domaines que je connais, et où il y a des avancées qui se font. Toutefois, est-ce qu'on a atteint le niveau qu'on mériterait ? Je dis, peut-être pas. En formation universitaire, il serait peut-être important d'adopter le système anglo-saxon. La formation permettant de créer des richesses des emplois, en utilisant des cas qui ont réussi dans un domaine, en partageant des expériences, expliquer comment les uns et les autres ont procédé pour réussir. Ces diplômés des universités anglo-saxonnes peuvent le faire pendant deux semaines auprès des étudiants du terroir. Je pense que ceci boosterait la création de petites et moyennes entreprises, avec à la clé, beaucoup de postes de travail. A moins que les fonctionnaires soient plus riches que les operateurs économiques auquel cas, il faudrait repenser de stratégie.

Et pour ce qui est de la gouvernance, il faut qu'il y ait évaluation de ce qu'on appelle ici « Feuille de route », pour qu'on sache exactement quels sont les progrès accomplis. La diaspora peut donc procéder gratuitement à des consultations médicales, à condition que les canons soient clairement définis.

Secrétaire de la sous-section Rdpc de Birmingham, vous êtes forcément un homme politique. Monsieur Ossian, le pouvoir de Yaoundé est accusé d'avoir sélectionné une diaspora acquise à sa cause, et que ce forum, est donc loin d'être inclusif. Qu'en pensez-vous?

Je suis bien Secrétaire adjoint à la sous -section Rdpc (Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti de Paul Biya, Ndlr) de Birmingham, donc vous voyez que je ne peux pas être si important que ça. Pour être plus sérieux, je voudrais dire que cela n'est pas vrai. C'est simplement accuser gratuitement l'administration camerounaise. Je pense que les Camerounais ont des projets, et qu'il faille juste mettre un environnement propice et attrayant. La diaspora fait 600 milliards FCFA par an. Ceci est supérieur au fonds d'aide publique venant de diverses institutions internationales. C'est tout de même un flux important qui bien canalisé, au delà de la consommation, ajouterait une plus-value qui serait utilisée dans les investissements. Cela pourrait aider le plus grand nombre de personnes possibles avec des conséquences directes sur la création d'emplois. Ces emplois peuvent être crées par ceux de mes compatriotes qui ne seraient pas acquis à la cause du RDPC afin de contribuer au développement. C'est une blague de dire que le gouvernement a invité uniquement une tranche de Camerounais de la diaspora. Car pour que le Cameroun gagne la course au développement, tous ses fils et filles devraient y contribuer. Le FODIAS 2017, est un commencent qui mérite d'être suivi et encouragé. Peut-être devrions-nous nous retrouver dans 12 mois pour une évaluation.