Congo-Kinshasa: L'ACAJ demande à la CENI de lancer l'enrôlement des électeurs aux Kasaï

La réponse du gouvernement américain, assurée par l'entremise du CDC et de l'USAID, s'est… Plus »

Les provinces du Kasaï connaissent de graves violences depuis plusieurs mois. Des miliciens qui se réclament d'un chef traditionnel tué et les forces de l'ordre sont accusés de nombreuses exactions. L'Eglise catholique a enregistré plus de 3 000 morts. L'ONU a dénombre plus d'un million de déplacés.

Me Adrien Ilobakweyi affirme que son association et ses partenaires sensibilisent les habitants de la région qui, selon lui, «ont compris que les élections restent une panacée pour [mettre fin à] la crise dans notre pays».

Le président provincial de l'Association congolaise pour l'accès à la justice (ACAJ), Me Adrien Ilobakweyi, demande à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de lancer les opérations d'enrôlement des électeurs dans les deux provinces du Kasaï et du Kasaï-Central.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.