Congo-Kinshasa: Aubin Minaku - «Le CNSA est une structure capitale pour les mois qui suivent»

La présidence de cette structure est l'un des points qui ont conduit à l'échec des discussions entre le pouvoir et la coalition de l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi. Ce dernier regroupement n'a d'ailleurs pas pris part à la réunion convoquée par Aubin Minaku. Les délégués de l'UNC, un autre parti de l'opposition dirigé par Vital Kamerhe, ne se sont pas non plus présentés.

Prévu dans l'accord du 31 décembre 2016, le CNSA a pour mission de veiller au respect de cet accord politique et d'assurer le suivi ainsi que l'évaluation de sa mise en œuvre en vue de garantir l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées.

