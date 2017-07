Maroc: L'économie nationale croît de 4,8% au deuxième trimestre

A noter qu'en plus du raffermissement de l'activité agricole et de la progression plus soutenue des activités hors agriculture, les industries manufacturières auraient poursuivi leur redressement pour le troisième trimestre successif, affichant un accroissement de 2,5%, au deuxième trimestre 2017, au lieu de -0,2%, la même période de l'année précédente.

Ainsi, selon le HCP, la consommation finale aurait été le principal moteur de l'activité économique au deuxième trimestre 2017, contribuant pour environ 2,4 points à la croissance globale du PIB, au lieu de +1,6 point un an plus tôt.

Pour leur part, les importations auraient augmenté moins rapidement au deuxième trimestre 2017, après trois trimestres successifs de fortes hausses, affichant un accroissement de 3,6%, au lieu de +12,2% un trimestre plus tôt. A en croire le HCP, « elles auraient été impactées par le ralentissement des importations hors énergie, en particulier des biens de consommation (voitures de tourisme), des demi-produits (produits chimiques) et des produits bruts (bois bruts, huile de soja) ».

D'après la même source, les expéditions des engrais naturels et chimiques auraient poursuivi leur hausse, bénéficiant d'une augmentation des prix à l'export et d'une demande extérieure soutenue.

Selon les premières estimations du Haut-commissariat, les exportations de biens se seraient inscrites en hausse estimée à 2% au deuxième trimestre 2016, après +7,6% réalisée un trimestre auparavant. Elles auraient profité de l'orientation relativement favorable de la demande extérieure adressée au secteur automobile, notamment pour le segment de la construction et, dans une moindre mesure, pour les secteurs aéronautique et pharmaceutique, a expliqué le HCP dans ce document qui présente également les prévisions pour le troisième trimestre.

