Cote d'Ivoire: PSG - Voici le meilleur souvenir que garde Aurier de la saison dernière !

Annoncé sur le départ, Serge Aurier qui aurait refusé de prolonger avec le PSG selon certaines informations, reste pour le moment un joueur du club de la capitale. Auteur de 22 matchs de Ligue 1 la saison dernière, le latéral ivoirien s'est confié sur son meilleur souvenir de la saison dernière, même si son club n'a pas été champion comme ce fut le cas lors des quatre dernières années. Ce souvenir, c'est la correction (5-1) infligée à l'Olympique de Marseille en Ligue 1.

« C'est toujours un moment fort de jouer contre Marseille. On sait que depuis quelques années maintenant, on ne perd plus contre eux, et surtout on gagne avec la manière. Le score reflète bien notre envie de gagner, on a vraiment fait un bon match, tout le monde était concerné. On a tous pris du plaisir », a évoqué l'Ivoirien dans un entretien avec le site officiel du club.