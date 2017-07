Maroc: La situation se complique pour le FUS en Coupe de la CAF

A un acte de la fin de la phase de poules, Zanaco est toujours leader avec 11 unités au compteur, devant le WAC, deuxième (9 pts) et Al Ahly, troisième (8 pts), alors que Coton Sport est hors course depuis belle lurette en fermant la marche sans le moindre point glané.

Si le FUS se trouve au pied du mur, ce n'est nullement le cas pour le second représentant du football national en compétitions continentales. Le WAC détient son sort entre les mains en vue de se qualifier aux quarts de finale de la Ligue des champions après avoir surclassé, samedi au stade Omnisports Roumde Adjia à Garoua, l'équipe camerounaise de Coton Sport par 2 à 0, buts d'Achraf Bencherki (43è) et Naïm Aarab (71è).

A l'issue de cette 4ème et avant-dernière journée de la phase de poules, la pole position est occupée conjointement par le Club Africain et le FC Kampala qui totalisent chacun 9 points, soit trois longueurs d'avance sur les deux infortunés de cette manche, le FUS et Rivers United.

Une défaite qui complique davantage les choses pour le club rbati, surtout après la victoire dans l'autre match de ce groupe du Club Africain, en dehors de ses bases, sur son homologue nigérian de Rivers United par 2 à 0, grâce aux réalisations de Manoubi Haddad et Austin Festus, respectivement aux 63ème et 89ème minutes de jeu.

Le FUS a compromis au plus haut point ses chances de qualification au tour des quarts de finale de la Coupe de la CAF suite à sa défaite, dimanche en déplacement, devant la formation ougandaise du FC Kampala City Council par 3 à 1, et ce pour le compte de la 5ème manche du groupe A.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.