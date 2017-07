Congo-Brazzaville: Photographie - Aurore Vinot présente « Makeda Congo » à l'IFC

La photographe Aurore Vinot va exposer, du 06 au 29 juillet dans le hall de l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire, sa série de photographies « Makeda Congo», portraits d'histoires amoureuses et d'explorations.

Pendant trois semaines, Aurore Vinot va présenter au public ponténégrin « Makeda Congo », une série de photographies sur les couples mixtes qui aborde la notion de mixité dans les relations sentimentales. Mosaïque d'histoires amoureuses, « Makeda Congo » dévoile l'interculturalité des récits de vie de chacun et met en valeur la notion de diversité et de lutte universelle contre les préjugés. Ces photographies qui ont été prises uniquement en République du Congo sont un ensemble de portraits d'histoires amoureuses et d'explorations interculturelles, de récits en noir et blanc et mixités.

Les couples rencontrés dans le cadre ce projet permettent de réfléchir à une société culturelle, ses variations, ses difficultés et ses définitions. Le passé colonial de la France donne parfois lieu à beaucoup de préjugés. Savoir s'affranchir du regard des autres est une étape obligatoire pour imposer ses choix et faire taire les blessures qui existent encore.

Comment l'histoire des rapports entre un pays dominateur et un pays dominé pendant plusieurs décennies de colonisation influence-t-elle la vie d'un couple mixte et de ses enfants ? Il y a encore beaucoup de clichés sur ces unions et leurs valeurs culturelles respectives sont parfois mal perçues. Les clivages semblent donc toujours persister. Aurore Vinot évoque également les récits entendus à Brazzaville autour des rencontres d'immigrants. Des histoires d'exil, de guerre et de fleuve, ce fleuve Congo qui sépare les deux Congo.

En effet, Makeda est le premier projet photographique d'Aurore Vinot en tant qu'artiste indépendante. Grâce à des reportages réalisés dans différents pays, notamment au Liban, au Congo, en Afrique du Sud, en Algérie et en France, elle a constitué un kaléidoscope photographique, qui met en avant les diverses définitions de mixité. Mixité de religion, de couleur et de culture. Pour tout dire, « Makeda » c'est le nom de la reine de Saba, reine noire d'Ethiopie qui eut une idylle avec le roi Salomon, roi juif d'Israël. C'est également le titre d'une chanson des Nubiens qui raconte cette union atypique et qui a marqué l'adolescence de la photographe. Et Aurore Vinot a emprunté ce nom pour réaliser son projet photographique sur les couples mixtes. Notons que "Makeda" est un projet photographique qui s'étend à différents pays, il tente subjectivement de refléter une société culturelle donnée, ses variations mais aussi ses barrières et ses confrontations. Le but de ce travail est de créer un mosaïque visuelle pour faire interagir les différents parcours amoureux ainsi que les différentes cultures.