Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - Le RDPS en rang de bataille à Ouenzé

Le candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) dans la 2e circonscription électorale de Ouenzé, également tête de liste de ce parti de la majorité présidentielle dans cet arrondissement de Brazzaville, King Michel Souza, a lancé le 3 juillet la campagne électorale pour les scrutins du 16 juillet prochain.

Le tout a commencé par une messe d'action de grâce célébrée en la paroisse Sainte-Marie de Ouenzé, en souvenir de la date anniversaire de King Michel Souza né le 3 juillet d'une certaine année. À la tête d'une liste de treize candidats du RDPS aux locales, il s'est ensuite rendu avec sa délégation à la Clinique municipale Albert Leyono où il était prévu de faire honneur aux femmes ayant accouché le 3 juillet. En dépit de la présence de la veuve de l'ancien administrateur-maire de Ouenzé et Talangaï, Albert Leyono dont l'hôpital porte son nom, King Michel Souza n'a pas pu poser son acte à cause, vraisemblablement, des problèmes protocolaires. Ce qui n'a pas empêché les membres du RDPS, troisième force de la majorité en termes d'élus de lancer officiellement leur campagne dans les quartiers 52, 53 et 55. « La différence avec les autres candidats est que nous sommes toujours sur le terrain. En qualité de natif de Ouenzé, nous connaissons les problèmes des habitants. Je pense que ce sera difficile de nous battre parce que les gens ont compris la vraie réalité de la politique », a expliqué King Michel Souza.

En effet, le président de l'Association fraternité de bienfaisance aux personnes vulnérables (AFBPV) se présente à ce double scrutin comme un acteur de terrain, lui qui a multiplié, au début de cette année, des actions de générosité en faveur des populations démunies. Selon King Michel Souza, l'heure de développer le Congo a sonné, il faut accompagner le président de la République qui œuvre pour le développement du pays. « En tant que jeune actif, acteur du développement communautaire et social, j'ai pris l'engagement de me présenter à Ouenzé afin de défendre les idéaux du chef de l'Etat et l'accompagner dans la Marche vers le développement et le vivre ensemble. Actuellement, nous avons besoin des acteurs et non des spectateurs », a conclu le candidat du RDPS à la députation à Ouenzé.