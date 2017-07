Congo-Kinshasa: Enjeux politiques - Alphonse Ntumba Lwaba annonce sa candidature à la présidentielle

Une fois élu, cet ancien secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (Cirgl) promet de n'exercer qu'un seul mandat à la tête du pays.

Le cercle des personnalités ayant clairement exprimé leur intention de concourir à la prochaine présidentielle ne fait que s'élargir. Aux candidatures déjà connues telles que celle de Moïse Katumbi ou encore aux ambitions affichées de Sidinka Dokolo, le richissime golden-boy dont les sorties médiatiques laissent entrevoir un côté présidentiable très prononcé, il faudrait désormais ajouter Alphonse Ntumba Luaba. Professeur de son état, cet ancien secrétaire exécutif de la Cirgl veut saisir sa chance et donner un contenu à son idéal politique.

Devant une assistance médusée et quelque peu surprise, il a annoncé le 1er juillet, dans la foulée d'une conférence de presse, sa candidature à la présidentielle encore hypothétique de décembre 2017. Sans ambages, cet ancien ministre des Droits humains a indiqué vouloir œuvrer pour la transformation qualitative, éthique et structurelle de la RDC notamment par les jeunes et les femmes, conformément aux objectifs que s'est assignés son organisation « Debout Congolais, bâtissons ». Il motive sa candidature par la nécessité de doter le pays d'un nouveau leadership plus responsable et porté vers la satisfaction des besoins de la population. « Le pays n'est pas géré. Il a un problème immense de leadership. Des ministres agissent individuellement et se contredisent. Sur le plan africain, il est en train de s'effacer », avait-il décrié.

En tant que coordonnateur du mouvement citoyen « Debout Congolais, bâtissons », Alphonse Ntumba Lwaba a invité les Congolais à « rassembler toutes leurs forces et ressources pour surmonter tous les obstacles ». Et d'ajouter : « Je vous invite à agir pour le triomphe de notre vision commune de changement et de la renaissance du Congo pour le bien de tous ».

Une fois élu, a-t-il déclaré, il a pris l'engagement de ne faire qu'un seul mandat. Une promesse qu'il a juré de respecter. Pour des observateurs avertis, l'annonce de candidature de cet ancien proche du sérail présidentiel ne surprend outre mesure lorsqu'on sait que, depuis quelque temps, l'intéressé avait pris ses distances vis-à-vis du pouvoir en se montrant très critique envers l'actuel leadership. Un mois après le lancement officiel de son mouvement citoyen, le voilà qui passe à la vitesse supérieure en annonçant sa candidature à la présidentielle.