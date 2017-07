Congo-Brazzaville: Handball - Patronage Sainte-Anne conserve ses deux fauteuils

Les deux formations de Patronage Sainte-Anne seniors hommes et dames ont été consacrées championnes de la Ligue départementale de handball de Pointe-Noire à l'issue du championnat qui s'est achevé le 2 juillet au stade Enrico Mattei, en présence du directeur départemental des Sports et de l'Education physique, Joseph Ndinga Biangou, des représentants de la Fédération congolaise de la discipline et de plusieurs autres invités.

Sans surprise, les équipes messieurs et dames de Patronage Sainte-Anne ont respectivement remporté les 11e et 9e titres départementaux qu'ils conservent depuis quelques années sans partage. Patronage messiers a terminé sa compétition largement en tête après les trois tours sans failles. Cependant, son dauphin des cinq dernières années, l'AS Cheminot a chuté à la 4e place au profit de Munisport qui a fait un grand rebond à la deuxième place. CTAHB qui jouait sa deuxième saison consécutive en catégorie seniors a occupé la 3e place. Ces quatre équipes représenteront le département de Pointe-Noire à la 40e édition du championnat de handball prévu pour août 2017 à Oyo dans le département de la Cuvette.

De même, chez les dames, Patronage qui vient d'ajouter son 9e trophée sur son palmarès est talonné par son sempiternel adversaire, l'AS Cheminots suivi de Banko. Ces trois équipes féminines seront également au rendez d'Oyo. À l'issue des deux derniers matches du championnat qui ont vu la victoire tour à tour de Patronage hommes face à l'AS Cheminots, 40-20, et celle de Patronage dames face à Athlantic, le secrétaire général de la Ligue de handball de Pointe-Noire a vivement remercié les responsables des clubs et les différents partenaires pour leur soutien multiforme, notamment Eni Congo, pour l'octroi de son stade au profit du handball durant 4 mois. « A tous ceux qui sont primés, nous vous demandons de redoubler d'effort, ne dormez pas sur vos lauriers car notre regard est fixé sur le département de la Cuvette, notamment à la sous-préfecture d'Oyo, qui abritera du 1er au 10 août la 40e édition du championnat national de handball seniors A », a indiqué Apollinaire Loukolo.

Clôturant le championnat, le directeur départementale des Sports et de l'Education physique a fait observer une minute de silence pour rendre hommage à Prefils Ndenguissi, Ailier gauche de CTAHB, décédé lors du match contre Patronage comptant pour l'avant-dernière journée du championnat départemental. « La direction départementale des Sports et de l'Education physique de Pointe-Noire compatit avec l'ensemble des handballeurs pour l'illustre disparu », a-t-il ajouté. Classement général à l'issue du championnat seniors hommes : Patronage, Munisport, CTAHB, AS Cheminots, Asoc et Chez les dames : Patronage, AS Cheminots, Banko, Tié-Tié, Athlantic. Soulignons que chez les juniors hommes, trois équipes ont participé au championnat. Le classement à l'issue de ce championnat : 1er CTAHB , 2e Asoc et 3e l'AS Cheminots.