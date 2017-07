Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - La force publique harmonise ses opérations

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

A l'occasion de la réunion d'harmonisation opérationnelle pour la sécurisation des élections législatives et locales qui s'est tenue du 30 juin au 1er juillet à Brazzaville, le chef d'état-major général des Forces armées congolaises (FAC), coordonnateur du Groupe d'anticipation stratégique (GAS), président de la sous-commission sécurité de la Commission nationale électorale indépendante, le général de division Guy Blanchard Okoï, a dans son discours de clôture relevé que l'identification des FAC est recommandée à tous les Congolais pour le bien de tous. « Ainsi, pour l'exercice actuel chacun doit pouvoir en toute conscience et sécurité user de son droit de vote », a-t-il indiqué.

