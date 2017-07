Congo-Brazzaville: Bacongo 1 - Julien Missamou promet d'aider les jeunes

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

Enfin au plan social, le futur député a promis d'œuvrer à la mise en place d'une meilleure politique d'éducation- formation-emploi afin de mieux préparer les enfants à l'accessibilité au marché du travail et à lutter contre le chômage. « Une fois élu, nous travaillerons sur les pouvoirs publics pour que soient payées régulièrement et sans conditions aux dates précises, les pensions de retraites de nos anciens », a-t-il signifié.

Au plan économique, Julien Missamou promet de lutter contre les antivaleurs, œuvrer à l'amélioration du climat des affaires et à la promotion d'une élite entrepreneuriale privée nationale, travailler à la diversification de l'économie par l'expansion des filières agricoles, d'élévage, de pêche et de pisciculture.

Face à ces derniers le dimanche 2 juillet, il a juré de donner la priorité à cette couche de la société. « Je ne jure que sur la jeunesse car je ne suis rien sans vous », a-t-il dit. Il a également promis de participer à la consolidation de la démocratie, contribuer à l'édification d'un Etat de droit, veiller à une meilleure redistribution des richesses nationales, une plus grande création d'emplois et une bonne sécurité sociale pour tous.

