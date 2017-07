Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - L'éducation et la santé, des priorités de Blandine Nianga pour Talangaï 1

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

« Une fois élue, nous militerons pour le vivre ensemble et la reconstruction de notre quartier. Nous ferons de l'éducation et de la santé, notre cheval de bataille. Jusque-là, notre quartier ne compte qu'une seule école publique. Les enfants sont obligés d'aller à Ouenzé, courant au quotidien des risques d'accidents », a souligné la candidate Blandine Nianga, au cours d'un meeting populaire marquant le lancement de sa campagne en présence de la députée sortante du quartier 68 Talangaï, Claudia Ikia Sassou N'Guesso.

Parlant de la santé, la candidate a annoncé qu'elle mettra tout en œuvre afin que les quartiers 61 et 62 soient dotés chacun d'un Centre de santé intégré digne, en plus de l'hôpital de base de Talangaï.

