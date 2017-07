Congo-Brazzaville: Ile Mbamou - Le candidat Alain Rodriguez Yilali initie une opération d'assainissement

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

Dans les différentes interventions, les populations ont soulevé le manque d'hôpital, des centres de santé dignes et d'eau potable. Alain Rodriguez Yilal a promis donner une solution idoine à ces doléances courant cette campagne. Il a esuite prévu organiser une campagne de soins gratuits et installer les forages publics.

Ces engins mécaniques affectés à l'Ile Mbamou par le candidat Alain Rodriguez Yilali y resteront pendant toute la période de campagne. Ils serviront à déblayer toutes les ruelles et avenues du district, en vue de relier les principaux villages composant, à savoir Kintégué, Chinois la belle, Lissanga, Moutou ya Ngombè et Ndzété Moko.

