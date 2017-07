Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Missatou Louis Gabriel a débuté sa campagne par un carnaval à Lumumba 2

Marcelle Ayessa-Fauveau, fondatrice du magazine Bantuenia, et son association Bantu dans l'Oise organisent du 1er au 03… Plus »

Interrogés au quartier général du candidat, Alain Makosso et Nadège Boudika, habitants de Lumumba 2, ont eu les mots suivants : « Dans le contexte politique actuel caractérisé par une incertitude des hommes et des femmes susceptibles de représenter véritablement le peuple à l'Assemblée nationale, les Congolais doivent apprendre à faire la politique autrement. Pour nous, faire la politique autrement, c'est aussi avoir un Parlement, un hémicycle composé en majorité des jeunes en vue d'un avenir en marche. Notre candidat Missatou Louis Gabriel "Ya Gabi" est jeune, il bénéficiera de notre total soutien », ont-ils déclaré. Notons que le carnaval qui a fait le tour de Lumumba 2 a draîné des jeunes et vieux y compris de curieuses personnes qui se sont placées de part et d'autre des artères pour voir celui qui vient solliciter leur suffrage afin de les représenter à l'hémicycle.

Accompagné par les membres de sa direction de campagne et d'une foule immense, le candidat du Club 2002 PUR, Missatou Louis Gabriel, a fait le tour de l'ensemble des quartiers qui composent Lumumba 2. S'adressant ainsi à son auditoire à la fois en français, en Kituba ou en Lingala, l'orateur a expliqué les principales ambitions de sa candidature contenues dans son projet de société dénommé « Mon projet pour Lumumba 2 ». « Le lancement de cette campagne ensemble avec les populations de Lumumba 2 était notre principal objectif afin que nos adversaires politiques sachent que nous avons déjà bien occupé le terrain. Nous comptons sur vous pour une victoire finale. Ensemble, comme je l'ai dit, nous allons bâtir un arbre de victoire par ce que sur le plan de Dieu nous sommes plus que jamais déjà vainqueurs », a indiqué Missatou Louis Gabriel.

