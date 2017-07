Afrique: Deuxième édition du China Africa Investment - Marrakech accueille l'événement

Co-organisé par le ministère de l'industrie, de l'investissement, du commerce et de l'Economie Numérique du Maroc, Jeune Afrique Media Group et BOAO Business Consulting, la deuxième édition du China Africa Investment rassemble plus de 400 décideurs économiques chinois et africains de haut niveau pour deux jours de conférences et de rencontres les 27 et 28 novembre prochain à Marrakech.

Avec plus de 10 000 entreprises actives sur le continent générant 60 milliards de dollars par an de production industrielle, des échanges commerciaux à hauteur de 122 milliards de dollars et des investissements directs non financiers qui ont bondi de 31% pour atteindre 2.5 milliards de dollars en 2016, la Chine est aujourd'hui le partenaire commercial le plus important de l'Afrique.

A l'heure de l'initiative «One Belt, One road», véritable refondation de la politique économique chinoise à l'international, l'Afrique doit se doter des outils pour recevoir et employer avec efficacité les investissements chinois pour accélérer sa transition économique.

Dans ce contexte, le CAIF aura pour vocation de favoriser les rencontres d'affaires entre les principaux acteurs du commerce et de l'investissement entre la Chine et l'Afrique afin de promouvoir la création de partenariats durables à forte valeur ajoutée, notamment industrielle.

Deux jours de conférences et de débats qui seront consacrés aux implications financières de la nouvelle route de la soie pour les économies africaines et des solutions à privilégier pour capitaliser sur cette nouvelle dynamique qui vise à faire du continent une véritable plateforme industrielle. En parallèle, des ateliers pratiques permettront de saisir les clés de compréhension des politiques économiques et des environnements opérationnels chinois et africains.