Angola: La Force Aérienne Nationale exhorte le personnel à assurer la défense du pays

Moçâmedes — Le second commandant de la Force Aérienne Nationale (FAN), le général Cristóvão Miguel da Silva Júnior, a appelé dimanche, les 55 experts de la corporation à opter pour la bonne conduite dont l'éducation intégrale avec des composantes psychologiques et civiques, en vue de défendre la patrie et les idéaux de peuple angolais.

Cristóvão Miguel da Silva Júnior, qui intervenait au cours de la cérémonie de clôture du cours de base d'experts de la FAN, d'une durée six mois, a recommandé aux nouveaux formés à être des professionnels compétents qui savent comment agir de manière responsable et consciente toutes les circonstances de la vie personnelle et militaire.

"Le personnel de la FAN devraient cultiver l'esprit de camaraderie, faire preuve des valeurs, de l'humilité, de l'amour pour la profession et le travail d'équipe, dont les hypothèses les rendent gardiens de la patrie et de la souveraineté", a-t-il soutenu.

Il a fait savoir que la FAN, par mérite propre, était un défenseur de la discipline, car son personnel est appelé à veiller à au maintien de l'ordre dans les unités de la branche, à l'intégrité physique des dirigeants, aux institutions et à la technique militaire que la force de l'air possède.

Le commandant a dit qu'un bon spécialiste, pour catapulter à des niveaux supérieurs, il doit être muni de qualités qui le dignifie, notamment formation militaire cohérente et d'intégration, parce que le commandement supérieur des Forces armées angolaises et la Force aérienne nationale (FAN) accompagne les transformations technologiques spéciales.

Il a souligné que dans le cadre des troisièmes journées patriotiques de la FAN, il a été réalisé dans ce semestre de l'année des ateliers dans différentes unités de la branche, visant la récupération des valeurs morales et civiques et le maintien de la prise de conscience patriotique de l'effectif en vue des élections générales du 23 août.

Le général de la Force aérienne a affirmé que les Forces armées angolaises étaient non partisanes, et comme tel, elles devraient s'abstenir de manifestations par les partis politiques ou coalitions de partis, en ne gardant que la conscience militaire pour sauvegarder l'intégrité territoriale et la défense du pays.