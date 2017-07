Angola: Benguela - Les entreprises publiques de transport dressent le bilan des dix dernières années

Les relations jusqu'ici cordiales entre Kinshasa et Luanda se détériorent. Depuis quelque temps, l'Angola… Plus »

Parallèlement à la réunion, Augusto Tomás participera à un séminaire qui se tiendra sous le thème « Bilan, Communication et Dialogue », où il parlera de la communication positive dans les relations et de l'importance du dialogue au sein des entreprises.

Il a précisé qu'à l'exemple de ce que a été fait la semaine dernière dans la province de Cabinda, la réunion aurait aussi lieu dans les provinces de Luanda, de Namibe, de Huila et de Zaire dans les domaines de ressources humaines, de finances, technique, opérationnelle, d'organisation, de gestion et sur tous les investissements faits pour les entreprises de cette branche de 2007 à 2017.

Se confiant à l'Angop, à l'aéroport de Luanda peu avant son départ pour Benguela, le ministre a précisé que les travaux, qui dureront deux jours, s'inscrivaient dans le cadre des séminaires des entreprises du secteur et visaient à analyser les gains, les pertes, les avantages, les inconvénients, et "l'évolution des entreprises du point de vue de la gestion des affaires dans ses différentes matrices ".

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.