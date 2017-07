Angola: La Sonangol obtient un bénéfice net de plus 13 milliards de kwanzas

Luanda — Les résultats nets de la Société nationale des carburants d'Angola (Sonangol), durant l'année 2016 a atteint plus de 13 milliards de kwanzas, a annoncé lundi, à Luanda, la présidente du Conseil d'administration de l'entreprise, Isabel dos Santos.

Selon la PCA de la Sonangol, qui parlait lors de la conférence de presse pour présenter les résultats/2016, les 13 milliards de kwanzas et la valeur de 525 milliards de kwanzas (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), reflètent une inversion la tendance de baisse brutale dans les exercices des deux dernières années, solidifiant, ainsi les bases de la récupération du Groupe.

La gestionnaire a souligné que les résultats étaient fondamentaux pour que l'entreprise assume, encore une fois, sa condition de force motrice de l'économie angolaise et génératrice de richesse pour tous les citoyens de la République d'Angola.

Une autre donnée très positive, a-t-elle considéré, c'est la maintenance de la production de pétrole qui, tout au long de 2016, et malgré toutes les contraintes, qui est restée au-dessus de la valeur d'un million 700 mille barils par jour, plaçant l'Angola comme le premier producteur de pétrole en Afrique.

Isabel dos Santos a évoqué que la gestion actuelle de la Sonangol, nommée en juin 2016, avait assumé la responsabilité dans une situation de crise économique dans le pays, et avec la société en baisse de recettes de 60 pour cent par rapport à 2013 -2016, un endettement élevé, le prix faible du pétrole.

En raison de cette situation, a poursuivi Isabel dos Santos, il a été commencé le processus de transformation et de mise en œuvre des actions qui ont permis de connaître la réalité de la société à différents niveaux, notamment financier, patrimonial, d'affaires, de procédures, juridique, humain, économique et social.

Elle a également expliqué que, compte tenu de la taille de la Sonangol, l'étude et ses relations complexes et l'interdépendance, il a été nécessaire le recours à l'aide extérieure, principalement dans quatre domaines clés essentiels tels que les finances, juridique, ressources humaines et stratégique.

Sur le plan financier, la société a réalisé, entre autres activités, les audits à des différents secteurs d'activité, ainsi qu'aux filiales, alors que dans le secteur juridique, il a été mené l'enquête et l'inventaire des actifs et des biens, l'encadrement juridique des activités de l'entreprise et a commencé le processus de conformité.

En ce qui concerne les ressources humaines, elle a indiqué que six mille travailleurs avaient été évalués dans le cadre de leur compétence technique, l'attitude et le comportement, définis les conditions et les compétences techniques et comportementales pour chaque fonction ainsi qu'il a été créé un programme de talents internes pour identifier, évaluer, surveiller et préparer les futurs dirigeants et les gestionnaires pour les différents secteurs de l'entreprise.

En termes de stratégie, il a été élaboré un plan de transformation qui est d'assurer la stabilité et la continuité de l'entreprise, dont les bases seront lancées en 2018, afin de refléter la croissance et les investissements nécessaires à la société.

Selon la responsable, avec ce plan, la société a réussi à augmenter les revenus avec le programme Sonaplus, qui a obtenu 183 milliards de kwanzas (1,1 milliard USD), étant déjà capturés 43 milliards de kwanzas (260 millions USD).

Le programme Sonaplus est basé sur des augmentations des volumes de ventes de bitume, l'optimisation des produits de la raffinerie de Luanda, révision des prix des lubrifiants et dans la SonAir, et l'adoption de programmes d'assurance de revenus dans la clinique Girassol.

Au cours de la période en référence, il a également été mis en œuvre le programme Sonalight, qui permet une réduction des coûts pouvant atteindre 200 milliards Kz (1,2 milliards de dollars), et 113 milliards d'Kz (680 millions de dollars) ont été déjà approuvés.

En 2016, a expliqué la PCA de la Sonangol, il a été atteint une épargne effective de 53 milliards Kz (320 millions USD), avec une incidence principalement au second semestre.

En ce qui concerne la responsabilité sociale, selon Isabel dos Santos, la société a réalisé des investissements de plus de 3.650 millions de kwanzas (22 millions de dollars) dans des projets dans les domaines de l'éducation, la santé et la formation professionnelle.