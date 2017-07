Ile Maurice: Accrochage entre Aret Kokin Nu Laplaz et Pelangi Resort

Nouvelle confrontation entre les activistes d'Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) et les promoteurs du projet Pelangi Resort. L'incident a eu lieu à Pomponette le dimanche 2 juillet. Cette fois elle aurait pu tourner au vinaigre.

«Les prometteurs étaient avec plusieurs personnes et l'alcool coulait visiblement à flots», raconte Ian Jacobs, membre d'AKNL. «L'un d'entre eux m'a accosté pour me demander qui j'étais. Nous avons parlé. Il a dit qu'il était pêcheur, qu'il était pour le projet, qu'il était d'un village du coin et qu'il était prêt à se battre pour défendre la construction de l'hôtel.»

Par la suite les «pêcheurs» accompagnant les promoteurs hôteliers sont devenus virulents et agressifs. Les activistes affirment que les «pêcheurs» ont tenté de s'en prendre aux membres présents.

«Piège»

«Les promoteurs ont voulu nous tendre un piège en nous provoquant mais nous ne sommes pas tombés dedans», ajoute Yan Hookoomsing. «AKNL est un mouvement pacifique et nous ne tomberons pas dans le panneau. C'est clairement une tactique pour nous diviser.»

Cette altercation est la seconde entre AKNL et les promoteurs après celui d'il y a une semaine au même endroit ; l'incident avait été filmé. Le mardi 4 juillet, les membres d'AKNL et les représentants du ministère du Logement et des terres seront appelés en Cour suprême.