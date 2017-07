Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Nous avons encore beaucoup à faire pour promouvoir la cause des femmes»

Maurice a été récompensée dans la promotion de l'entreprenariat auprès des jeunes.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre de l'African Gender Scorecard 2017 de l'Union africaine (UA). Le président en exercice de l'UA, le chef d'Etat guinéen, Alpha Condé, l'a annoncé à la fin de la cérémonie d'ouverture du 29e sommet ce lundi 3 juillet à Addis-Abeba en Ethiopie. Et c'est le Premier ministre Pravind Jugnauth qui se trouve actuellement à Addis-Abeba qui a reçu l'award qui récompense Maurice pour les différentes initiatives mises en place pour encourager les jeunes à lancer leur entreprise.

Le Premier ministre dans une déclaration à la télévision nationale locale affirme que cette récompense est une fierté. «Nou fiere qui zot in trouver ki en terme de gender fine ena beacoup avancement quoi ki dans certain secteur nou ena encore beaucoup plus a faire pour promouvoir la cause de bane madame et deuxiemement surtout au nivo de lemploi et creativité. Nou p dire ki nou le ki bane jeune diboute lor zot propre li pied, mais ki zot motiveé pou commence ti business, ki zot servi technologie et trouve ene lavenir.»