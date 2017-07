Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Troisième édition du Salon de l'immobilier, de la construction, de l'habitat et de la décoration du pays

Pour la troisième année consécutive, à Pointe Noire au Congo, les différents acteurs du foncier, les promoteurs, les banquiers, les assureurs, les agents immobiliers, les constructeurs, les terriens, les cadres et techniciens du ministère des Affaires foncières et du domaine public se retrouvent à nouveau entre exposants du 29 au 31 août, avec un programme de conférences dédié.

Initié par l'association pour l'aménagement et la gestion environnementale des villes urbaines du Congo, en sigle, « 2AGEVUC » et en appui du ministère des Affaires foncières et du domaine public, se tiendra dans la capitale océane, à l'hôtel Elais, durant trois jours, le salon de découverte et d'échange entre les différents acteurs qui interviennent dans la chaîne de l'immobilier, depuis l'acquisition foncière jusqu'à la commercialisation. Un salon permettant à la fois : de jouer son rôle de salon, de proposer un programme et d'assurer aux visiteurs et aux exposants des rendez-vous d'affaires.

Ce salon annuel semble être désormais ancré dans les agendas des professionnels du secteur, assurent les organisateurs. Et d'expliquer qu'il constitue également, pendant trois jours, pour les porteurs de projets, le lieu qui leur permettra de recueillir toutes informations complètes propices à leur élaboration. Du côté des exposants, ils auront l'opportunité de communiquer, de valoriser leurs produits et services, de séduire de nouveaux clients.

À en croire le communiqué de presse, ce rendez-vous de l'immobilier témoigne de la volonté de « 2AGEVUC » d'accompagner le gouvernement de la République du Congo dans la mise en œuvre du programme du président Denis Sassou N'Guesso, notamment celui de la création d'emplois en faveur des jeunes.

Salon de l'immobilier du Congo

Mail:salondelimmobilierducongo@gmail.com

Téléphone:04.466.51.41/00.33.6.17.71.44.15

www.salondelimmobilierducongo.com