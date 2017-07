Congo-Kinshasa: Franc congolais - Une envolée générale des prix

Selon l'Institut national de la statistique (INS), la situation en fin juin 2017 révèle une inflation de près de 8 % à Kinshasa. Au niveau national, cette pression inflationniste s'établit autour de 7,4 %.

À la même période, cette fois en 2016, l'inflation n'a pas dépassé la barre de 0,5 % tant à Kinshasa qu'à l'échelle du pays. D'où l'inquiétude grandissante sur l'inefficacité des mesures pour stopper la tension inflationniste.

La conséquence de la volatilité du cadre macro-économique est une nette augmentation des prix intérieurs à la fin du premier semestre 2017. Entre le 26 juin et le 1er juillet 2017, la remontée de l'inflation était liée directement à la dépréciation du franc congolais sur le marché de change. Au cours de cette semaine, on a enregistré une inflation de plus de 1 %, s'établissant à 1,5 % au niveau national et près de 1,6 % à Kinshasa.

Cela s'est traduit sur le terrain par une hausse des prix sur le marché, notamment les loyers, les meubles, les articles de ménage et entretien courant de maison, les appareils électroménagers, les matériaux de construction, les pièces de rechange des véhicules, etc. La même tendance haussière alarmante est signalée dans les domaines plus vitaux comme les produits pharmaceutiques, les examens et services médicaux, les services des transports et l'habillement. La liste est plus longue si l'on ajoute les produits alimentaires de divers ordres dont les poissons surgelés et salés, les laits et produits laitiers, les viandes et autres produits alcoolisés.