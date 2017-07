Congo-Kinshasa: Technologie de la communication et investissement - L'Anapi en pleine révolution mobile

Depuis le 22 mai, l'Agence nationale pour la promotion des investissement (Anapi) a lancé son application mobile pour rester au contact des investisseurs congolais et étrangers. Disponible sur Android et IOS, l'application semble de prime abord atteindre ses objectifs, indique un article paru dans economico.cd.

Dès son ouverture, l'application vous propose un écran avec deux onglets. Le premier propose, sous l'intitulé « économie et affaires », des informations diverses aussi bien sur l'intégration régionale que les procédures de passation de marché en RDC. Le deuxième onglet appelé sobrement « Anapi » permet de découvrir les activités de l'Anapi au quotidien dans le cadre de la promotion des investissements.

Les informations se présentent sous forme d'articles que l'usager doit sélectionner pour accéder au contenu. Dès que l'article est ouvert, un menu apparaît en bas de l'écran. Cela permet à l'utilisateur de partager l'article, d'en agrandir les caractères ou de le marquer comme important en appuyant sur une étoile. Les options classiques qui peuvent être retrouvées sur n'importe quelle application de ce type.

Le défi du contenu

L'application propose un contenu intéressant notamment les rubriques « opportunités d'affaires » et « procédures ». Ces deux rubriques permettent d'avoir un rapide aperçu des secteurs porteurs en RDC et surtout de la législation en vigueur aussi bien pour créer une société que d'exercer les activités de leasing. Contraints par le format, les textes sont courts et rédigés de manière à donner l'information la plus pertinente au lecteur. L'application envoie des notifications pour indiquer aux usagers une émission consacrée aux investissements ou une réforme dans le climat des affaires. Tout est fait pour maintenir le public informé.

En dépit de ses alertes et des différentes réponses qu'elle donne, l'application mobile de l'Anapi ne permet pas de faire l'économie d'un accompagnement lorsqu'on désire investir durablement en RDC. Il faudra donc à l'investisseur sérieux d'entrer en contact avec l'institution pour avoir de plus amples informations et bénéficier de son expertise. Destinée aux professionnels et aussi aux chercheurs, l'application mobile est une avancée significative dans la promotion des investissements. Elle devra cependant continuer à se moderniser et surtout sans cesse apporter un contenu pertinent. L'application est disponible ici sur Androïd et pour les détenteurs d'un Iphone ou d'un Ipad.