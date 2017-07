Burkina Faso: Conseil national des jeunes - L'élection du nouveau bureau prévu pour septembre prochain

Le bureau exécutif national par intérim du Conseil national des jeunes du Burkina Faso, a animé une conférence de presse, le vendredi 30 juin 2017 à Ouagadougou. Objectif, informer l'opinion publique et les associations et mouvements de jeunes et de jeunesse, que les échéances électorales de la structure sont prévues en septembre prochain.

Le congrès de renouvellement des membres du bureau exécutif national du Conseil national des jeunes du Burkina Faso (CNJ/BF), se tiendra les 9 et 10 septembre 2017, à Ouagadougou. Et, les jeunes qui aspirent êtres membres des organes dirigeants dudit conseil peuvent apprêter leurs dossiers, car la réception des candidatures se déroulera du 20 juillet au 3 août 2017, dans les mairies d'arrondissements, des communes...

C'est ce qu' a annoncé le président par intérim de la structure, Mamoudou Ouédraogo, lors d'une conférence de presse, le vendredi 30 juin 2017, à Ouagadougou. Il a précisé qu'à l'issue de la validation des candidatures, la liste électorale sera publiée le 7 août. Pour permettre une large participation des jeunes, il est prévu des actions de communications dans les médias, du 19 au 23 juillet. « Que tous ceux qui se réclament des mouvements de jeunes se retrouvent au conseil, pour qu'à l'issue du processus, nous disposions des organes très dynamiques de la base au sommet, pour participer au développent du pays », a souhaité Mamoudou Ouédraogo. Qui peut être candidat ? Le chargé à l'organisation, Olivier Tuina, a précisé qu'il faut être d'une association qui a, au moins deux années d'existence, disposé d'un récépissé, présenter ses rapports d'activités.

« En principe, c'est le congrès national qui se tient tous les trois ans qui doit valider l'adhésion des membres. Mais pour permettre aux différents candidats de participer aux élections prochaines, le congrès extraordinaire tenu les 10 et 11 juin derniers à Kaya a donné quitus au bureau exécutif national actuel de valider les demandes d'adhésion de nouvelles organisations avant le congrès prochain», a- t-il poursuivi. Pour ce qui est de la politisation de la structure, le responsable à l'organisation, Fréderic Bonkoungou, a confié que cette possibilité a été écartée par leur nouveau code en son article 92 au titre 17, en ces termes :

« Tout membre des organes du CNJ/BF, ne peut être membre dirigeant d'un parti politique. De plus, chaque membre des organes dirigeants du CNJ/BF élu à un mandat politique doit obligatoirement démissionné dès validation de son mandat». Au cours de ce face à face avec la presse, le bureau exécutif qui assure l'intérim depuis novembre 2014, a confié que ce processus de renouvèlement a été enclenché lors du congrès extraordinaire, les 10 et 11 juin derniers à Kaya. Un congrès au cours duquel, les participants ont adopté quatre documents sur les statuts, le règlement intérieur, le code électoral et une feuille de route.

Laquelle feuille de route doit aboutir à la mise en place et le renouvellement de l'ensemble des bureaux exécutifs du CNJ/BF, en passant d'abord par ceux des arrondissements, des communes, des provinces, des régions et celui sur le plan national. Le CNJ/ BF est une faîtière des associations et mouvements de jeunes et de jeunesses du « pays des Hommes intègres ». Elle existe depuis 2008 avec 19 objectifs, dont tous concourent au bien-être des jeunes, à travers la création d'emplois, la formation...