Burkina Faso: Cross/CCVA - On a couru pour le lancement d'une campagne de communication

Le Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) a organisé un cross, le samedi 1er juillet 2017 à Ouagadougou.

Ce cross marquait le lancement d'une campagne de communication dénommée " Ensemble protégeons nos vies en circulation" initiée par le CCVA. Cette activité a été présidée par le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Souleymane Soulama.

Ils étaient des centaines à prendre part à cette activité du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA) à la sensibilisation en circulation. Des éléments de la police nationale, de la police municipale, du personnel du CCVA, des étudiants... Le parcours était un circuit fermé de 3,200 km avec un départ et une arrivée à la place de la Nation, en passant par le rond-point des Nations-unies, le siège de Total, la cathédrale et la cité des fonctionnaires. Et à petits pas, les participants ont bouclé la boucle sans incident. " La prudence n'exclut pas le contrôle.

C'est dire aussi qu'avant même d'aller dans la circulation, nous devons prendre soin des véhicules de transport ; il s'agit des véhicules automobiles, des motos... Il y a aussi le contrôle technique qui nous permet de regarder et de nous signaler les défaillances qui se trouvent sur notre véhicule avant que la panne n'intervienne. Et nous prenons conscience que chaque fois que nous sortons de chez nous, nous mettons en danger notre moto ou notre véhicule", a déclaré Kanvaly Bamba, directeur général du CCVA.

Le cross a rassemblé surtout les jeunes. Et c'est très significatif. " Tout ce que nous faisons aujourd'hui, les conseils que nous donnons, c'est surtout pour les jeunes afin qu'ils puissent transmettre cela à leurs amis, à leurs collègues, aux autres jeunes des autres quartiers", a mentionné Kanvaly Bamba.

Même son de cloche pour le docteur Gouyahali Son, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. " Je crois que c'est aussi une occasion de permettre à la jeunesse de prendre conscience de l'entretien des véhicules, des automobiles, des motos etc. Les jeunes sont les plus nombreux, c'est pourquoi nous devons faire des efforts pour que cette jeunesse soit suffisamment sensibilisée afin de diminuer les risques", a fait savoir le docteur Gouyahali Son.

Le représentant du ministre en charge de l'enseignement supérieur a souhaité que l'activité soit étendue dans les autres campus universitaires. Et cette année, de façon exceptionnelle, la ville de Bobo-Dioulasso accueillera ce genre d'activités le 8 juillet 2017.