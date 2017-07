Ile Maurice: Rs 20,9 M dépensées pour le festival kreol - Ce qu'en pensent les mauriciens

Rs 2,3 millions à la compagnie DL Security Force Ltd qui assurait la sécurité, Rs 1,9 pour le cachet des artistes, Rs 10,2 millions pour l'All Night Concert... Au total, le gouvernement a dépensé Rs 20,9 millions pour l'édition 2016 du Festival international kreol...

Marcus Suirangun, 40 ans, cuisinier, Quatre-Bornes

«Cela ne vaut pas la peine de dépenser autant d'argent pour le Festival Kreol. C'est un gaspillage des fonds publics. Cet argent aurait pu servir à réduire la pauvreté dans notre pays. Ou alors, améliorer le service de santé.»

Yudish T.B., 19 ans, étudiant

«Le Festival international kreol est une très bonne initiative, mais y investir plus de Rs 20 millions, cela me paraît beaucoup. Si cela a coûté autant d'argent, tant mieux ! Mais il faudrait essayer de diminuer les coûts pour les prochaines éditions afin d'économiser et de réinvestir dans des projets de société.»

Jairaj Dilpal, 60 ans, employé d'omnicane

«Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette dilapidation des fonds publics. Cet argent aurait pu, par exemple, être utilisé pour donner une allocation aux diplômés chômeurs, qui sont nombreux, ou aider les enfants dont les parents n'ont pas les moyens de les envoyer à l'école.»

Anita, 45 ans, fonctionnaire

«C'est ça, l'île Maurice, le pays multiculturel. Je suis complètement d'accord avec la tenue du festival, mais je ne comprends pas la raison d'autant de dépenses. Le but de ce festival est de promouvoir notre culture et non pas de gaspiller autant d'argent ! Ces ressources pourraient aider à réduire la pauvreté dans le pays.»

Perrine, 53 ans, femme au foyer

«Je ne me suis jamais rendue au Festival Kreol. Mais je regarde à la télévision et je trouve que c'est un événement splendide. Ce festival aide à réunir tous les Mauriciens et de mettre en valeur notre culture. Mais au lieu de gaspiller tout cet argent, on pourrait aider les gens qui dorment dans la rue, voire ces enfants qui veulent étudier mais qui n'en ont pas les moyens.»

Mamad, 40 ans, commerçant

«On aurait bien pu investir cet argent dans d'autres projets. Par exemple, les marchands ambulants de la rue Decaen, à Port-Louis, travaillent dans des conditions précaires. Ce serait bien qu'au moins on nous donne un toit pour que l'on puisse travailler en temps de pluie. C'est trop d'argent pour un festival !»

Rajiv, 32 ans, peintre

«C'est trop d'argent investi pour un festival. On pourrait, par exemple, investir cet argent pour la rénovation du jardin de la Compagnie, à Port-Louis. Tous les Mauriciens pourraient en profiter. À mon avis, un budget de Rs 10 millions serait acceptable pour le Festival international kreol.»

Anonyme, Ambulancier

«C'est bien que le gouvernement investisse dans les arts et la culture, mais j'estime que plus de Rs 20 millions est une somme exagérée. J'ai lu ça dans la presse et on se demande bien où sont passées les Rs 5 millions pour les items 'others'.»

Liseby Goorayah, 56 ans, femme au foyer

«C'est du gaspillage d'argent ! Il y a beaucoup de gens dans le besoin à Maurice. Au moins la moitié de ce montant aurait pu être injectée dans les aides sociales. C'est vraiment trop d'argent rien que pour faire la fête !»