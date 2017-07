Sénégal: L'Espace numérique mobile de la Présidence présenté à des jeunes de Kaolack

Kaolack — L'Espace numérique mobile, une nouvelle plateforme d'échanges, d'information et de communication de la Présidence de la République a été présentée lundi à des jeunes de Kaolack (centre) au cours d'une rencontre organisée à la gouvernance, a constaté l'APS.

Des jeunes et des étudiants issus d'écoles de formation de Kaolack ont notamment pris part à la manifestation présidée par des autorités administratives de la région.

"Il s'agissait de présenter l'espace numérique mobile de la Présidence de la République aux populations de Kaolack. Le chef de l'Etat a tenu à ce que cet espace soit là pour interagir avec les jeunes", a expliqué à des journalistes, Ousmane Thiongane, un conseiller spécial du président de la République

"Cet espace numérique regroupe l'ensemble des comptes et plateformes de la Présidence de la République et de Génération Sénégal. Ce sont des comptes dédiés aux jeunes et qui permettent de pouvoir suivre les actualités de la Présidence", a-t-il fait savoir

Selon lui, cette plateforme facilite le partage d'information sur les projets et réalisations du président de la République dans la région et dans le pays en général.

"La Présidence présente ses comptes pour que les jeunes et de manière général les internautes sénégalais et ceux qui sont dans le web social puisse partager avec nous l'information et les réalisations", a souligné Thiongane.

"Avec les jeunes nous avons innové à travers la mise en ligne de nouvelles plateformes qui permettent d'allier l'utile à l'agréable des plateformes avec des formats innovants mais surtout digestes, ludiques (...)", a-t-il fait valoir.

Il a ajouté : "C'est un espace numérique mobile qui accompagne le président de la république lors de ses déplacements. Cet outil démontre le leadership du Sénégal dans le domaine du numérique et du digital".