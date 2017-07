Afrique Centrale: FestiBrava - Le comité d'organisation fait le point des préparatifs de l'événement

Du 27 au 30 juillet 2017, l'association Amical des jeunes citoyens congolais (Amijecc), organisera la deuxième édition du Festival international Brazza ville de l'amitié (FestiBrava). Dans le cadre des préparatifs de ce festival, son comité d'organisation dirigé par Cleaud Rosdieu Ntétélé a tenu un point de presse au siège des Ateliers Sham à Brazzaville.

FestiBrava est un rendez-vous des arts, sports, loisirs, cirque et autres formes d'animations urbaines en vue de la célébration de la date du 30 juillet, Journée internationale de l'amitié, sur le thème « Jeunesse consolidons nos forces pour l'amitié ».

Ce point de presse a permis au comité d'organisation de faire le point sur le FestiBrava 2017, de sa phase de préparation à sa phase de réalisation. Pour ce faire, un message a été adressé aux prétendants participants de l'édition 2017, sur leur responsabilité afin que chacun soit un exemple pour mieux faire passer le message de non-violence, du vivre ensemble et de la vulgarisation de la vision de l'Amijecc.

Cette rencontre a été également l'occasion de lancer à nouveau et plus que jamais un grand et vibrant appel aux sponsors et aux personnes de bonne volonté pour un soutien, quel qu'il soit, afin de réussir l'organisation et la réalisation de ce grand festival.

L'édition 2017 va se dérouler sur trois sites, à savoir : la maison commune de Mfilou, l'Institut français du Congo (IFC) et le terrain de football du CEG Angola Libre à Makélékélé. Une dizaine d'artistes a été retenue, parmi lesquels : Héroïne (rappeuse), Latiz By (reggae), Maitre Tchoutchoupé (rappeur), Byt (RnB), ... Quant à l'ensemble des groupes et artistes, le comité d'organisation a retenu et invité 42 groupes et artistes en provenance de la France, du Cameroun, de la République démocratique du Congo (RDC), de Pointe-Noire et Brazzaville pour la République du Congo.

S'agissant de la particularité de la deuxième édition, signalons la tenue du village culturel et gastronomique en prélude à l'événement, pour une durée de 3 semaines, à la maison communale de Mfilou. Ce village donnera l'opportunité aux pratiquants d'arts plastiques d'exposer leur savoir-faire ainsi que de vendre leurs œuvres.

Rappelons que le comité d'organisation du FestiBrava a récemment signé un accord avec la star de la musique congolaise et africaine Casimir Zoba dit Zao pour parrainer la deuxième édition. Une manière pour les responsables de ce festival de mettre à l'honneur ce grand artiste dont le style est caractérisé par l'humour et la comédie. Un artiste engagé qui utilise dans ses chansons des thèmes allant dans le sens du vivre ensemble, de la non-violence, et qui venait de cette célébrer ses 35 ans de carrière musicale.