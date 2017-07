Congo-Brazzaville: Quarts de finale de la coupe du Congo - Les Léopards simplifient leur équation à Owando

Les tenants du titre ont pris une sérieuse option vers la qualification pour les demi-finales. Les Léopards de Dolisie ont battu le 2 juillet au stade Marien-Ngouabi d'Owando l'AS Otoho 2-0 en match aller des quarts de finale de la Coupe du Congo

Les Fauves du Niari aborderont la manche retour prévue ce jeudi dans ses propres installations avec un avantage psychologique conséquent. Car à Owando, les Léopards de Dolisie ont été bien armés pour mettre un terme à une invincibilité de l'AS Otoho à Owando qui durait depuis le début de la saison. La Jeunesse sportive de Poto-Poto avait essayé mais son exploit n'était pas comptabilisé car ce match est à rejouer.

Battu 0-1 en championnat, l'AC Léopards de Dolisie avait à cœur l'envie de prendre sa revanche sur l'As Otoho. Il a trouvé la formule dans leur deuxième confrontation qui se jouait dans le contexte différent que le premier, pour infliger aux locataires du stade Marien-Ngouabi leur première défaite de la saison à domicile. L'AS Otoho est donc très mal embarquée dans la mission qu'elle s'était fixée en premier à savoir : gagner la coupe du Congo pour assurer une place africaine. La faute, c'est à l'entame de match très catastrophique. Le temps du coup d'envoi de la rencontre a suffi pour conclure en moins d'une minute, la première attaque des Fauves du Niari.

Winstone Kalengo lance en profondeur Heritier Ngouelou qui s'en va buter sur le gardien de l'AS Otoho. Junior Makiessé a suivi et a bien exploité le ballon qui traînait dans l'axe à la première minute. Après ce but, AS Otoho s'est créée deux énormes occasions qu'elle n'a pas réussi à les transformer. Alors que Rozan Varel s'en mêlait les pinceaux, Bercyl Obassi reprenait en première intention le ballon mal envoyé. Mais sa tentative fuit le cadre à la 9e minute. Une occasion à mettre au crédit de l'As Otoho était le coup de la 15e minute qui a failli tromper Lutunu Dulé.

Après plus rien pour les locaux jusqu'à la 27e minute lorsque le Zambien Winstone Kalengo punit la défense de l'AS Otoho a joué avec le feu. L'attaquant de l'AC Léopards lobe le gardien d'une balle piquée pour le but du break qui a tué le suspense. Les Léopards ont su gérer le match jusqu'à la fin. Aux abois après les deux buts concédés, AS Otoho a multiplié des frappes à distance en seconde période pour espérer une réduction du score. Hélas, aucune d'elles n'était cadrée. Battus sur leurs propres installations, Dengaki et ses joueurs sont condamnés à l'exploit le jeudi à Dolisie. Pour prétendre ravir la qualification qui tend déjà les bras aux Léopards, il faut gagner par 3-0.

« Il y a eu beaucoup de facteurs avant le match que je ne peux pas évoquer ici. À voir même comment nous nous sommes échauffés, ce n'était pas ça aussi. C'était un peu à la hâte. Et puis, on prend un but en début de partie en moins d'une minute contre les autres qui jouaient à l'extérieur. Ça disait déjà beaucoup. Prendre un but comme ça, cela veut dire qu'au match retour la tâche va être difficile. On a essayé mais il y a eu des erreurs qui ne nous ont pas pardonnées. Et en deuxième mi-temps, on a essayé d'équilibrer un peu mais je pense que le football reste le football. On va se préparer, s'apprêter pour le match retour . Mais on verra », a déclaré le coach Dengaki de l'AS Otoho.

Et à Nasreddine Nabi « Nash » d'ajouter :« Je pense que c'est un score mérité. Nous avons préparé avec beaucoup de soin ce match. On a bien analysé notre adversaire. On a défini son circuit préférentiel. Ses points forts et ses points faibles. On a essayé de bloquer ses points forts et exploiter ses points faibles avec le résultat que vous venez de voir. Mon plus grand souci c'est comment mettre dans la tête des joueurs que la qualification n'est pas encore assurée. J'ai plus peur de mes joueurs que de l'adversaire dans des circonstances pareilles », a souligné le coach de l'AC Léopards de Dolisie.