Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Inès Nefer Bertille Ingani mobilise à Moungali II

Dans l'euphorie de la marche et omnibulée par un bain de foule, Inès Nefer Bertille Ingani a déclaré :« On n'arrive pas à contenir cette foule qui est déterminée à soutenir le PCT à Moungali. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec une femme à l'hémicycle pour une fois dans l'histoire de la démocratie dans cette circonscription ».

Toutes les artères parcourues étaient ornées d'affiches et banderoles frappées à l'effigie de la candidate Inès Nefer Bertille Ingani et de son suppléant Cheik Damba Ngolo.

Plus de quinze mille personnes ont accompagné la candidate du PCT du boulevard Alfred Raoul jusqu'au siège de la campagne, en passant par les avenues Loutassi, la Paix et Trois Martyrs.

