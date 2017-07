Congo-Brazzaville: Publication - Caryl Sisto Obondoko Ellangui publie « La puissance de l'aumône »

Le nouveau roman de l'écrivain Caryl Sisto Obondoko Ellangui « La puissance de l'aumône » a été officiellement présenté au public au cours d'un point de presse organisé le 1er juillet au centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard situé dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba en présence d'Alphonse N'kala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique à Pointe-Noire, des écrivains et de divers invités.

Vendu à 5000 FCFA, « La puissance de l'aumône » est un livre de 95 pages divisé en 8 chapitres, entre autres "La pauvreté", "L'aumône dans le Coran et le Judaïsme", "5 raisons de pratique de l'aumône selon la Bible", "Une femme ressuscitée pour avoir pratiqué l'aumône" et autres.

Pour son auteur, l'aumône est une assistance que l'on apporte à une personne de manière désintéressée. La Puissance de l'aumône permet de ressentir en la personne une conviction profonde d'aider les plus faibles, les veuves, les orphelins. Cette attitude n'est absolument pas le fruit du hasard mais du plan de Dieu à travers vous en vue de toucher votre prochain. Après avoir écrit « Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde » en 2013 et « Vous n'êtes pas stérile » en 2014, l'auteur conduit les lecteurs à travers ce troisième ouvrage dans un tout autre sujet en apparence ordinaire : la pratique de l'aumône (l'assistance vers les pauvres). Ce livre éclaire donc sur les bienfaits de cette pratique qui est un outil puissant de bénédictions en faveur de la personne qui donne (en plus de la personne qui reçoit). « Ecrit dans un style enseignement, cet ouvrage permet d'éclairer l'ensemble du public et le peuple de Dieu sur un sujet parfois négliger dans les milieux ecclésiastiques» a signifié Caryl Sisto Obondoko Ellangui.

En sa double qualité de directeur départemental du Livre et de la Lecture publique à Pointe-Noire et d'écrivain, il a expliqué : « La puissance de l'aumône » est un titre évocateur et interpelle dès sa première lecture. « L'aumône est sœur de la prière », a dit Victor Hugo. « L'aumône est une prière silencieuse », a dit Moïse Maimonide. « Reprenant Benoit XVI, Grifone dit, comme le saint père l'a rappelé, l'aumône est, avec la prière et la pénitence, l'une des pratiques traditionnelles du carême. Prière et pénitence ne suffisent pas pour entrer dans le royaume des cieux. Le christ nous met en garde : ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Il nous indique quel est le chemin obligé, celui d'ouvrir son cœur aux besoins matériels et spirituels des nécessiteux, de ceux qui souffrent. Lorsqu'il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, le Christ appellera à lui ceux qui ont pratiqué la miséricorde, donné à manger, à boire, accueilli les étrangers, visité les prisonniers et il rejettera ceux qui ont fermé leur cœur au prochain (Mt 25, 31-46) », a-t-il rappelé.

De nationalité congolaise, Caryl Sisto Obondoko Ellangui est né le 21 avril 1981 à Milan en Italie. Il est diplômé de l'école Impact biblique internationale, Campus Pointe-Noire promotion 2002. Il est président de l'Association de soutien aux orphelins du Congo qui vient en aide aux orphelins et aux enfants abandonnés dans les principales villes du Congo. Certifié Coach en développement personnel au Centre national de formation à distance (CNFDI) de Brunoy (France) en 2017, sa passion est de voir la parole de Dieu se matérialisée dans la vie des gens. Il est marié et père de trois enfants.