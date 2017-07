Congo-Brazzaville: Olympisme - Le COC va élire les nouveaux membres de son comité exécutif

Le Comité olympique congolais (COC) va renouveler son équipe dirigeante, le 8 juillet, avec l'organisation des élections, le comité exécutif précédent étant en fin mandat.

La commission ad hoc indépendante mise sur pied pour l'examen des dossiers des candidatures a rendu récemment la liste définitive des candidats à différents postes vacants. Trois candidats, apprend-on, briguent la présidence du COC, notamment le président sortant Amos Mbayo Kitenge, Alain Badiashile Kayatshi qui occupait le poste de secrétaire général dans le comité sortant, et Riquier Bantoud, président de la Fédération de culture physique.

Il y a également trois candidats premiers vice-présidents : le Dr René N'Giebe Mubiala, Boniface Muawatadi Banjila président de la Fédération de basket-ball du Congo (Fébaco) et Jean Beya wa Kabenga ancien président du COC. Jeune frère de l'ancien Premier ministre Augustin Matata et actuel président de la Fédération de volley-ball du Congo (Févoco), Christian Matata est le seul candidat au poste de deuxième vice-président du COC. Deux candidats se disputeront le poste de troisième vice-président, précisément Emile Ngoy Kasongo qui l'actuel président de la Fédération congolaise de lawn-tenis (Fécodelat) et Pitshou Bolenge Yoma, président de la Fédération d'escrime. Ferdinand Alombi Mamadhi Ala et Mado Ekene Maluka postulent pour leur part au poste de quatrième vice-président.

Le poste de secrétaire général du COC est brigué par Honoré Mazombo Aenge et Herman Mbonyo Lihumba actuel président de la Fédération congolaise de Rugby (Fécoru). Roger Bondembe Bokanianga « Bobo » est le seul candidat au poste de trésorier général, avec toutes les chances de rempiler, il a été dans le comité exécutif sortant. Léopold Abibo Lomanisa et François Kabulo Mwana Kabula de la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC) se sont portés candidats pour le poste de trésorier général adjoint.

Les candidats dont les dossiers ont été retenus pour l'élection des membres du COC pour la discipline olympique individuelle sont Bienvenu Matenda, Crispin Tshimanga Mazamba, Georgette Mwimba Risasi Maningo, Jean de Dieu Oleko Komba, Marcel Nzau Mayambula, Papy Niango Iziamay actuel ministre des Sports et Sylvestre Motayo Mbela. En ce qui concerne la discipline olympique collective, les dossiers validés pour l'élection sont ceux de Désiré Bonina Ifonge et Marie José Mike Tshifutshi, alors que pour la discipline non olympique, il y a les candidatures de Firmin Ngbongbo Konga et Daniel Kangalu a-Kitoko. Enfin, la commission ad hoc indépendante a retenu les dossiers de Jethro Libuna Seka, Joseph Nzau wa Nzau et Jean Claude Eale pour les groupements sportifs nationaux.