Afrique: C2 africaine - Mazembe bat Mounana et garde ses chances de qualification en quarts de finale

Grâce au succès sur Mounana à Libreville, le TP Mazembe, tenant du titre de la Coupe de la Confédération, préserve ses chances de qualification pour les quarts de finale de cette compétition africaine interclubs de football, avant la dernière journée à domicile face à Horoya AC de Guinée Conakry.

Le TP Mazembe a battu, le 2 juillet, à Libreville le CF Mounana du Gabon par un but à zéro. C'était en cinquième journée de la phase des groupes (huitièmes de finale) de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux du Katanga se sont arrachés dans le dernier quart d'heure de la partie au terme d'un match assez morose, moyen. Les joueurs de l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe ont eu une mainmise sur le jeu, mais sans être suffisamment décisifs. Ce dernier a titularisé Matampi Vumi dans les perches, Djo Issama Mpeko, Joël Kimwaki, Kevin Mondeko et Arsène Zola en défense. Le Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé et le Zambien Given Singuluma ont été au milieu du terrain, tandis que Déo Kanda, Ben Malango et le Zambien Rainford Kalaba ont constitué le trio d'attaque de Mazembe. L'on note que Kimwaki s'est blessé à la 21e minute, cédant de fait sa place au Zambien Kabaso Chongo. Par ailleurs, Mihayo Kazembe a monté Miché Mika et Salomon Asanté en deuxième période à la place de Singuluma et Kouamé.

Le maestro zambien Rainford Kalaba a même loupé un penalty à la 78e minute après que l'attaquant Ben Malango a été fauché dans la surface de réparation du club gabonais. Mais une minute plus tard, c'est le latéral droit international Djo Issama Mpeko qui a libéré les joueurs de Lubumbashi en inscrivant l'unique but de la partie, après une action amorcée par Deo Kanda dont le centré renvoyé par le gardien de but gabonais a été catapulté de plein fouet dans les buts par Issama.

Ce succès permet aux Corbeaux de Lubumbashi de demeurer dans la course pour la qualification en quarts de finale de cette édition 2017 de la C2 africaine. Mazembe reprend ainsi la tête du classement avec 9 points glanés et un goal average de +3. La rencontre entre Horoya de Conakry et Supersport d'Afrique du Sud le même dimanche à Conakry s'est achevée sur le nul vierge de zéro but partout. Horoya totalise également 9 points, mais avec un goal average de +2, devant Supersport (7 points). Le CF Mounana du Gabon n'a engrangé le moindre point en cinq rencontres. Le club tuteuré par le chairman Moise Katumbi Chapwe joue son dernier match de groupe contre Horoya le 9 juillet 2017 dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi.