Congo-Brazzaville: Coopération - Le pays et le Rwanda signent un important accord dans le domaine économique

Le mémorandum d'accord de travail signé le 2 juillet à Kigali permet aux deux pays de partager leurs expériences sur l'amélioration du climat des affaires, le financement alternatif et innovant, la réforme des finances publiques et du secteur de la statistique.

La signature du nouvel accord bilatéral a eu lieu en marge des assemblées générales annuelles de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), tenues du 28 juin au 1er juillet dans la capitale rwandaise.

Le Congo était représenté à Kigali par la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka- Babackas et par son collègue des Finances, Calixte Nganongo, et le Rwanda par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Claver Gatete.

En effet, le mémorandum d'accord de travail intervient une année après l'engagement pris par les chefs d'Etat, le Congolais Denis Sassou N'Guesso et le Rwandais Paul Kagamé, de consolider les relations bilatérales qui lient les deux pays dans divers domaines. Cet accord s'inscrit également dans le cadre du dialogue sud-sud prôné par l'Union africaine.

Par ailleurs, les deux parties signataires ont insisté dimanche sur la nécessité de mener des actions conjointes en vue d'un partage d'expériences dans d'autres comme la planification des investissements, le développement du secteur privé et l'implication des banques et établissements de micro-crédit, etc.

Notons que les assemblées générales d'Afreximbank, ayant permis la signature de l'accord, avaient porté essentiellement sur la revitalisation du commerce intra-africain. Plus de 100 intervenants ont pris part aux différents panels, dont l'objectif principal est de « Passer par l'industrialisation pour stimuler le commerce intra-africain et repositionner le continent dans les échanges commerciaux ».