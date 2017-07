Congo-Brazzaville: Législatives 2017 - Rick Bokilo à la conquête du siège de Poto-Poto 1

Candidat indépendant aux quartiers 31 et 32 de la première circonscription de Poto-Poto, Rick Bokilo est entré en campagne tambour battant. « C'est pour accompagner "la Marche vers le développement" et défendre les intérêts des populations des quartiers 31 et 32 de Poto-Poto que je suis candidat », se justifie-t-il.

En dehors des législatives, Rick Bokilo est tête de liste aux locales. Parmi ses adversaires figure le député sortant, candidat à sa propre succession, Jean De Dieu Kourissa du Parti congolais du travail. « Je suis confiant et je pense que la jeunesse doit prendre ses responsabilités », a indiqué Rick Bokilo. Ce dernier a, par ailleurs, fustigé le fait que les militants de ses adversaires ont déchiré ses banderoles sur l'avenue de la Paix et l'avenue de France. Il a souhaité que la loi électorale soit respectée et a demandé à ses militants de ne pas poser ce genre d'actes.

En rappel, lors de la campagne référendaire, Rick Bokilo avait mobilisé les jeunes dans une dynamique pour massivement voter Oui. Aujourd'hui, il se lance dans la bataille pour une place à l'hémicycle.